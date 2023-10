Orari MotoGP TV8 Australia 2023 e diretta SKY e NOW

Ecco gli orari MotoGP TV8 Australia 2023 a Phillip Island insieme a SKY e NOW, che per questo weekend vedrà le qualifiche e la sprint in diretta sabato 21 ottobre e in differita domenica 22 Ottobre. Attenzione al fuso orario, perché il via della gara in tv sarà alle ore 14.15 su TV8.

Sul famoso tracciato situato a poco più di un’ora da Melbourne, il Campione del Mondo in carica Pecco Bagnaia arriva di nuovo da leader del mondiale con un vantaggio di 18 punti su Jorge Martín (Pramac Racing Team). Con un terzo posto in Australia lo scorso anno, Pecco aveva completato la sua rimonta dopo essersi ritrovato a -91 punti da Quartararo in classifica pochi mesi prima, ipotecando così la vittoria del Mondiale quando mancavano solo altri 2 GP alla fine della stagione.

Enea Bastianini, reduce da un fine settimana positivo in Indonesia al rientro dall’infortunio, punta a ritrovare anche a Phillip Island le buone sensazioni avute in gara domenica scorsa in sella alla sua Desmosedici GP.

Orari MotoGP TV8 Australia 2023

Qui sotto gli orari per vedere il Gran premio di MotoGP su TV8 in diretta nella giornata di Sabato e in differita Domenica 22.

Sabato 21 ottobre

Ore 1.45: qualifiche MotoGP

Ore 3.45: qualifiche Moto3

Ore 4.40: qualifiche Moto2

Ore 6: Sprint Race MotoGP

Ore 13:30: Replica Sprint Race MotoGP

Domenica 22 ottobre

Ore 11.15: Gara Moto3

Ore 12.30: Gara Moto2

Ore 14.15: Gara MotoGP

Orari MotoGP Australia 2023 SKY e NOW

Qui sotto gli orari per vedere il Gran premio di MotoGP su SKY e NOW in diretta.

Giovedì 19 ottobre

Ore 8: conferenza stampa piloti

Ore 14.15: Paddock Pass

Ore 14.30: Racebook

Ore 23.55: prove libere 1 Moto3

Venerdì 20 ottobre

Ore 24.45: prove libere 1 Moto2

Ore 1.40: prove libere 1 MotoGP

Ore 2.40: paddock live

Ore 4.10: prove libere 2 Moto3

Ore 5: prove libere 2 Moto2

Ore 6: prove libere 2 MotoGP

Ore 7.15: Paddock Live Show

Ore 7.45: Talent Time

Ore 23.35: prove libere 3 Moto3

Ore 24.20: prove libere 3 Moto2

Sabato 21 ottobre

Ore 1.05: prove libere 3 MotoGP

Ore 1.45: qualifiche MotoGP

Ore 2.40: paddock live

Ore 3.30: Paddock Live

Ore 3.45: qualifiche Moto3

Ore 4.40: qualifiche Moto2

Ore 5.30: Paddock Live – Sprint Race

Ore 6: Sprint Race MotoGP

Ore 6.45: Paddock Live Show

Ore 7.30: Talent Time

Domenica 22 ottobre

Ore 24.40: warm up MotoGP

Ore 1: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 1.30: Paddock Live

Ore 2: gara Moto3

Ore 3: Paddock Live

Ore 3.15: gara Moto2

Ore 4.15: Paddock Live

Ore 4.30: Grid

Ore 5: gara MotoGP (repliche alle 8, alle 11 e alle 14)

Ore 6: Zona Rossa

Ore 7: Race Anatomy MotoGP

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED