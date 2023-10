Ecco gli orari oggi MotoGP Australia 2023 su TV8 a Phillip Island insieme a SKY e NOW, che per questo weekend vedrà la gara in differita domenica 22 Ottobre. Attenzione al fuso orario, perché il via della gara in tv sarà alle ore 14.15 su TV8.

La sessione di qualifiche ha visto Jorge Martin emergere come il pilota più veloce, conquistando la pole. Martin ha realizzato un tempo straordinario di 1:27.246, migliorando il precedente record della pista di ben cinque decimi. Accanto a Martin in prima fila ci saranno Brad Binder e Pecco Bagnaia, il leader del campionato mondiale.

La seconda fila vedrà Aleix Espargaro, Johann Zarco e un sorprendente Enea Di Giannantonio, che ha dimostrato di essere in grande forma. Marco Bezzecchi si è dovuto accontentare della decima posizione in griglia, mentre Fabio Quartararo ha avuto una sessione difficile, qualificandosi solo in 17ª posizione.

Orari oggi MotoGP Australia 2023 TV8

Qui sotto gli orari per vedere il Gran premio di MotoGP su TV8 in diretta nella giornata di Sabato e in differita Domenica 22.

Domenica 22 ottobre

Ore 10.30: Paddock Pre Gara Moto3

Ore 11.00: Gara Moto3

Ore 12.00: Paddock Pre Gara Moto2

Ore 12.15: Gara Moto2

Ore 13.15: Paddock Post Gara Moto2

Ore 13.30: Grid

Ore 14.15: Gara MotoGP

Ore 15.00: Zona Rossa

Orari MotoGP Australia 2023 SKY e NOW

Qui sotto gli orari per vedere il Gran premio di MotoGP su SKY e NOW in diretta.

Domenica 22 ottobre

Ore 24.40: warm up MotoGP

Ore 1.00: MotoGP Rider Fan Parade

Ore 1.30: Paddock Live

Ore 2.00: gara Moto3

Ore 3.00: Paddock Live

Ore 3.15: gara Moto2

Ore 4.15: Paddock Live

Ore 4.30: Grid

Ore 5.00: gara MotoGP (repliche alle 8, alle 11 e alle 14)

Ore 6.00: Zona Rossa

Ore 7: Race Anatomy MotoGP

Griglia di partenza MotoGP Australia 2023

La griglia di partenza promette una gara avvincente e imprevedibile, con piloti di alto livello pronti a sfidarsi. Sarà interessante vedere come si evolverà la situazione durante la gara e se Jorge Martin riuscirà a mantenere la sua posizione di vantaggio. Qui sotto l’ordine di partenza definitivo:

1. Jorge Martin

2. Brad Binder

3. Pecco Bagnaia

4. Aleix Espargaro

5. Johann Zarco

6. Fabio Di Giannantonio

7. Marc Marquez

8. Jack Miller

9. Maverick Vinales

10. Marco Bezzecchi

11. Pol Espargaro

12. Enea Bastianini

13. Alex Marquez

14. Augusto Fernandez

15. Raul Fernandez

16. Joan Mir

17. Fabio Quartararo

18. Luca Marini

19. Miguel Oliveira

20. Franco Morbidelli

21. Takaaki Nakagami

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED