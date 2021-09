Gli orari SBK su TV8 di Gara 2 del Round di Catalunya a Barcellona

Tutti pronti con gli orari della SBK su TV8 oggi Domenica 19, per vedere la differita in chiaro e gratis Superbike in Catalunya, trasmessa in diretta da SKY e in streaming su NOW, dal circuito di Barcellona. Ieri, Sabato 18 si è corsa Gara 1 qui sotto la classifica:

SBK Catalunya Gara 1

Ecco il risultato della prima gara sul tracciato spagnolo del weekend della Sbk:

S. Redding (GB – Ducati) 39’08″002 A. Bassani (Ita – Ducati) +1.577 M. Rinaldi (Ita – Ducati) +2.326 J. Rea (GB – Kawasaki) +4.554 M. van der Mark (Ola – Bmw) +6.518 A. Lowes (GB – Kawasaki) +8.514 L. Haslam (GB – Honda) +12.695 T. Sykes (GB – Bmw) +15.346 A. Bautista (Spa – Honda) +16.938 C. Davies (GB – Ducati) +33.386

Nella classifica mondiale, Rea è in testa con 376 punti, tallonato da Razgatlioglu con 370, più staccato Redding con 323 punti.

Programma SBK Catalunya Barcellona Domenica 19



Ogg Domenica 19 settembre alle 11,prende il via alla Superpole Race della Superbike (pre dalle 10.45 e post dalle 11.20), seguita alle 12.25 dalla Gara 2 di Supersport e alle 13.40 dalla Gara 2 di Supersport 300. Alle 15.15 la Gara 2 di Superbike (pre dalle 15 e post dalle 15.45).



Oggi Domenica 19 settembre

10.45: pre Superbike

11: Superpole Race Superbike

11.20: post Superbike

12.25: Gara 2 Supersport

13.40: Gara 2 Supersport 300

15: pre Superbike

15.15: Gara 2 Superbike

15.45: post Superbike

Orari TV8 oggi Superbike Catalunya Barcellona 2021

Qui sotto gli orari per vedere le gare della SBK 2021 in Spagna in chiaro su TV8 oggi gratis:

Oggi Domenica 19 settembre

Superpole Race: 16:15 (differita)

Gara 2 SBK: 17:00 (differita)

Orari SKY Superbike Catalunya Barcellona 2021 e NOW



Qui sotto invece gli orari per vedere su Sky via satellite in diretta Gara 2 della SBK, della Supersport e della Supersport 300 in Spagna:

Oggi Domenica 19 settembre

