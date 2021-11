Test MotoGP Jerez 2022 Classifica Day 1: Honda doma le Ducati con un pilota giapponese

Takaaki Nakagami davanti a tutti con la Honda MotoGP 2022.

Si è conclusa alle ore 18 la prima giornata di test ufficiali MotoGP sul circuito di Jerez de La Frontera. Il dopo Valentino Rossi è quindi iniziato oggi. In pista sono scesi ben 27 piloti tra ufficiali e collaudatori.

In assenza dell’infortunato Marc Marquez il lavoro di collaudo sulla Honda MotoGP 2022 è toccato oggi al pilota giapponese Takaaki Nakagami che è stato a lungo in testa al gruppo ed infatti a fine giornata ha avuto la meglio sui piloti della Ducati Johann Zarco, Enea Bastianini e Pecco Bagnaia. Ottimo quinto posto Maverick Vinales con Aprilia. Solo nono il campione del mondo in carica Fabio Quartararo. Ad ogni modo è presto per fare ragionamenti com’è giusto che sia dopo il primo giorno in sella alle MotoGP 2022.

Test MotoGP Jerez 2022 – Classifica Day 1

1 NAKAGAMI, Takaaki 1:37.313

2 ZARCO, Johann 1:37.356 +0.043

3 BASTIANINI, Enea 1:37.402 +0.089

4 BAGNAIA, Francesco 1:37.415 +0.102

5 VIÑALES, Maverick 1:37.674 +0.361

6 RINS, Alex 1:37.810 +0.497 0.136

7 MORBIDELLI, Franco 1:37.884 +0.571

8 MILLER, Jack 1:38.002 +0.689

9 QUARTARARO, Fabio 1:38.020 +0.707

10 BINDER, Brad 1:38.086 +0.773

11 MARINI, Luca 1:38.149 +0.836

12 MARTIN, Jorge 1:38.152 +0.839

13 ESPARGARO, Pol 1:38.165 +0.852

14 MIR, Joan 1:38.194 +0.881

15 ESPARGARO, Aleix 1:38.207 +0.894

16 MARQUEZ, Alex 1:38.288 +0.975

17 OLIVEIRA, Miguel 1:38.312 +0.999

18 DOVIZIOSO, Andrea 1:38.598 +1.285

19 FERNANDEZ, Raul 1:39.083 +1.770

20 KALLIO, Mika 1:39.276 +1.963

21 GUINTOLI, Sylvain 1:39.496 +2.183

22 DI GIANNANTONIO, Fabio 1:39.628 +2.315

23 SAVADORI, Lorenzo 1:39.727 +2.414

24 GARDNER, Remy 1:40.170 +2.857

25 BEZZECCHI, Marco 1:40.732 +3.419

26 TSUDA, Takuya 1:40.936 +3.623

27 BINDER, Darryn 1:41.749 +4.436

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!