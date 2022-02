Confermati i colori anche per il 2022 così come i piloti.

Si è svolta a Sepang la presentazione del Team Monster Energy Yamaha MotoGP 2022 durante la quale sono state svelate le livree delle Yamaha YZR-M1 di Fabio Quartararò e Franco Morbidelli. Tuttavia, la colorazione è praticamente identica a quella della scorsa stagione. Infatti il main sponsor rimane Monster Energy che durante la presentazione ha affiancato i piloti con le bellissime Monster Energy Girls















































Team Yamaha MotoGP 2022

Al centro della presentazione il Campione del mondo in carica. Fabio Quartararo dovrà difendere il titolo dopo una stagione da dominatore iniziata con la vittoria nel GP del Qatar. Sono poi seguiti altri nove podi, tra cui quattro vittorie, per conquistare il titolo iridato 2021. Avendo anche vinto il BMW M Award 2021 per essersi distinto in qualifica, El Diablo è l’uomo nel 2022.

Franco Morbidelli, dopo tre stagioni nel team satellite Yamaha, dovrà dimostrare di meritarsi il passaggio nel team Factory Racing della Casa di Iwata dopo una stagione contraddistinta da infortuni e recuperi. Ora il pilota romano è tornato al 100% della forma fisica e conta di poter lottare per le posizioni di vertite.

Gallery Monster Energy Girls 2022













