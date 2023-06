Ecco la Car 500 Off-Shore, una Fiat 500 per conquistare i mari di tutto il mondo

Antonio Pietro Maria Galasso, un talentuoso giovane di Santa Maria la Carità, ha presentato il suo straordinario progetto “Car 500 Off-Shore“, una creazione originale “Made in Italy”. Questa eccezionale imbarcazione, realizzata in collaborazione con Fiat tramite l’Ufficio Licensing ed Centro Stile, rappresenta un’opera unica nel suo genere: una vera e propria “500 del mare” che solcherà i mari di tutto il mondo.

L’evento di presentazione si è svolto con grande enfasi presso lo Yacht Club di Marina di Stabia, dove è stata rivelata al pubblico la Fiat 500 del mare. Dotata di caratteristiche tecniche all’avanguardia e di soluzioni innovative sviluppate personalmente da Galasso, questa piccola imbarcazione di 4,7 metri si distingue per il suo design unico e la sua funzionalità senza pari.

“La Car 500 Off-Shore è il sogno di tutti coloro che desiderano unire l’eleganza alla funzionalità durante le loro avventure in mare”, spiega con entusiasmo Galasso. Grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia, questa imbarcazione offre un’esperienza di navigazione sicura e gratificante, permettendo di apprezzare appieno le meraviglie del mare. Galasso ha voluto realizzare un prodotto completamente Made in Italy che rifletta l’eccellenza dell’artigianato italiano, ponendosi come punto di riferimento per gli appassionati di nautica in tutto il mondo.

Stellantis, il gruppo automobilistico di cui Fiat fa parte, sottolinea l’importanza del progetto Car 500 Off-Shore, seguito attentamente dall’ufficio licensing Fiat. L’obiettivo è sviluppare prodotti complementari che trasmettano i valori chiave del brand Fiat a livello globale, come la gioia, l’italianità, l’intelligenza, la popolarità e l’accessibilità.

Il programma di licensing Fiat comprende una vasta gamma di prodotti, dai giocattoli agli abbigliamenti, dagli elettrodomestici per la cucina, tutti sviluppati in collaborazione con i principali attori del mercato internazionale, per soddisfare le esigenze dei loro appassionati. Il nuovo progetto Car Off-Shore, realizzato con il contributo del Centro Stile Fiat, si inserisce nel ricco patrimonio del brand, ricreando una delle auto più iconiche che simboleggia la dolce vita.

Car 500 Off-Shore è il risultato straordinario della passione e dell’ingegno di Antonio Pietro Maria Galasso. Questa imbarcazione unica nel suo genere, prodotta in edizione limitata e con materiali innovativi, rappresenta un punto di riferimento per gli amanti del mare in tutto il mondo. La sua combinazione di eleganza, funzionalità e sicurezza offre un’esperienza di navigazione senza precedenti. Car 500 Off-Shore è destinata a diventare una leggenda nel mondo della nautica, trasmettendo i valori distintivi del brand Fiat in ogni sua avventura sulle onde.

