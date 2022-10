Ferretti Fort Lauderdale International Boat Show 2022: il Gruppo presenta tre splendide anteprime per il mercato americano, Ferretti Yachts 860, Riva 130’ Bellissima e Custom Line 140’. Grande calore nelle Americhe anche per Pershing GTX116, l’innovativo e attesissimo modello dal design avanzato che verrà ufficialmente lanciato nel 2023, che ha già trovato armatori entusiasti.

A ciò si aggiunge l’inaugurazione del nuovo e rinnovato showroom Ferretti Group di Fort Lauderdale, il più grande showroom coperto in acqua delle Americhe, oggetto di un piano di ammodernamento che ha previsto la realizzazione di 12 posti barca coperti, uffici e area welcome per i clienti, fino all’esclusivo corner Riva (Riva Privé) che riprende i raffinati stilemi tipici delle Riva Lounge presenti in tutto il mondo. Le attività dello showroom, che si uniranno a quelle del Service Yard già presente in loco, riguarderanno principalmente l’assistenza e i servizi di refit.

La maestosa flotta americana di Ferretti Group sarà composta da 9 modelli in rappresentanza dei marchi Riva, Custom Line, Wally, Ferretti Yachts e Pershing, con ben 3 première per il mercato americano. Sono due i modelli di casa Riva: Riva 102′ Corsaro Super, la nuova dimensione del flybridge e capolavoro di design nautico dalla comoda vivibilità, grazie a quasi 100 mq di spazi all’aperto, e con oltre 140 mq di vetrate e superfici in cristallo, e Riva 76′ Bahamas Super, lo yacht convertibile che coniuga innovazione e stile, caratterizzato dal C-Top, l’aerodinamico tetto in carbonio grazie al quale è possibile passare da open a coupé e viceversa.

Completa la première Custom Line 106’, emblema del Made in Italy grazie a un design elegante e moderno che coinvolge interni ed esterni senza soluzione di continuità. Mentre la poppa è caratterizzata da uno stile pulito e essenziale, la prua è espressione della creatività grazie a diversi elementi complementari che conferiscono quiete e relax. Il tutto valorizzato da un’intensa e armoniosa luce naturale che amplifica gli spazi e, di conseguenza, il piacere di navigare.

