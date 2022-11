Gozzo 35 Speedster: la special edition in versione fuoribordo

Gozzo 35 Speedster, una Special Edition in versione fuoribordo e livrea nera: è l’ultima, innovativa proposta di Apreamare che si pone ancora una volta come promotore del rinnovamento stilistico e concettuale di un’imbarcazione diventata simbolo della cultura mediterranea in tutto il mondo.

Il successo della linea Gozzo del cantiere Apreamare non si ferma al 35, best seller del cantiere, e al nuovo 45 piedi, che ha incantato il pubblico al Cannes Yachting Festival e al Genova Boat Show scorsi, ma va oltre gli schemi.

Gozzo 35 Speedster: caratteristiche

Nasce infatti una versione decisamente innovativa quanto performante del Gozzo 35 con tre fuoribordo da 300 cavalli e prestazioni da vera sportiva con velocità di punta ben oltre i 40 nodi, un modello che ha l’ambizione di coniugare lo stile senza tempo delle linee tipiche del gozzo sorrentino alla sportività e alle elevate prestazioni di un fast-cruiser.

Disegnato da Marco Casali di Too Design per le linee di coperta e da Umberto Tagliavini di Marine Design per la carena con il supporto di Cataldo Aprea, l’iconico Gozzo 35 con l’inconfondibile anima Mediterranea e le sue linee sobrie ed eleganti, triplica la scelta propulsiva e si presenta con una motorizzazione di quasi mille cavalli, pensata per coloro che preferiscono la praticità, la leggerezza e la potenza dei motori fuoribordo, senza rinunciare alla tradizione e allo stile tipici di Apreamare.

Il Cantiere ha deciso di parlare per la prima volta di questo nuovo Gozzo 35 Speedster proprio a un pubblico che notoriamente predilige le motorizzazioni fuoribordo ovvero quello americano del Fort Lauderdale International Boat Show appena conclusosi.

L’utilizzo di una motorizzazione a tre motori Mercury da 300 cavalli consente di avere diversi vantaggi: la propulsione fuoribordo rende l’imbarcazione ancora più spaziosa, in particolare, per quel che riguarda lo spazio dedicato alla stiva che prenderà il posto della sala macchine e che potrà essere utilizzato per alloggiare water toys e/o altre attrezzature o dotazioni.

La plancetta di poppa adibita all’alloggiamento dei fuoribordo non perderà le sue caratteristiche di ampiezza e comodità, perché studiata per conservare la linea naturale del gozzo consentendo agli ospiti di fare il bagno comodamente, scendendo e salendo dall’acqua con facilità e in totale sicurezza.

Punti di forza di questo nuovo modello saranno la facilità di manovra e la velocità dei suoi propulsori fuoribordo che consentiranno, inoltre, maggiore leggerezza complessiva, semplicità di manutenzione e costi più contenuti rispetto alla versione entrobordo.

Il primo esemplare si presenterà in una aggressiva quanto elegante livrea nera che ne esalta la bellezza delle linee definendone allo stesso tempo il carattere più grintoso.

