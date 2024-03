Il nuovo Invictus TT420S è pronto a catturare l’attenzione al Palm Beach International Boat Show 2024, grazie ai suoi motori fuoribordo potenti e ad un design esterno inconfondibile.

Dopo l’anteprima mondiale al boot Dusseldorf e il suo esordio americano in occasione del Miami Boat Show 2024, il nuovo Invictus TT420S sarà protagonista anche del Palm Beach International Boat Show.

Il TT420S, frutto dell’evoluzione del modello TT420, monta tre potenti motori fuoribordo Yamaha da 450 HP, enfatizzando così la propensione del mercato americano verso imbarcazioni performanti e sportive. Questa scelta ha permesso di trasformare l’area precedentemente dedicata ai propulsori entrofuoribordo in un’ampia zona di stivaggio, senza rinunciare a una caratteristica rara per questa tipologia di imbarcazioni: un garage capace di accogliere un tender di 2,10 metri.

Il design esterno, con le sue linee tese ed essenziali, incarna la filosofia Invictus, combinando eleganza e funzionalità. Il parabrezza integrale in cristallo, un dettaglio insolito per barche di queste dimensioni, non solo protegge efficacemente durante la navigazione ma assicura anche una corretta circolazione dell’aria.

La coperta, caratterizzata sull’intera lunghezza da un comodo camminamento perimetrale protetto da alte murate, accoglie a prua un ampio prendisole convertibile in chaise longue: in questo modo è stato creato un angolo romantico e suggestivo per apprezzare la navigazione in totale comodità oppure sorseggiare un tranquillo aperitivo; a centro barca, grazie ai tavolini abbattibili, la spaziosa dinette può convertirsi in un grande spazio per il relax riparato dall’hard top. Alla stessa altezza, le murate possono essere dotate opzionalmente di due terrazze laterali abbattibili, aumentando così lo spazio vivibile a bordo, ma soprattutto offrendo una percezione di apertura verso l’esterno che si apprezza al massimo durante il pranzo e il relax.

Per gli interni, Christian Grande ha optato per una soluzione open space, che entrando mette in evidenza la spaziosa zona living, con divani a U che, ruotando, si trasformano sorprendentemente in un comodo letto matrimoniale; a poppa troviamo invece una cabina con letti separati. Le generose murate hanno permesso di ottenere interessanti altezze interne che hanno consentito di ricavare un ampio bagno con doccia separata.

Copyright Image: Sinergon LTD