Al via la quarta giornata della Louis Vuitton Cup 2024 trasmessa in diretta live su Quotidiano Motori. Appuntamento live alle 14.00.

La terza giornata della Louis Vuitton Cup 2024 a Barcellona ha messo a dura prova i migliori velisti del mondo, con venti leggeri che hanno portato a momenti di grande tensione e soddisfazione. Il team italiano Luna Rossa Prada Pirelli ha dominato la giornata, vincendo due gare e guadagnando il primo posto tra i Challenger. Altre squadre, come NYYC American Magic e INEOS Britannia, hanno ottenuto vittorie singole, mentre Alinghi Red Bull Racing e Orient Express Racing Team devono ora affrontare una dura lotta per rimanere in gara.

Louis Vuitton Cup 2024 quarta giornata: la diretta streaming

La Louis Vuitton Cup, che si sta svolgendo a Barcellona, è ormai entrata nel vivo, e la terza giornata di regate ha messo in evidenza quanto sia difficile mantenere la concentrazione e la precisione in condizioni di vento leggero. Questi elementi sono stati decisivi, portando alcune squadre a provare grande soddisfazione, mentre altre hanno dovuto fare i conti con la frustrazione.

La giornata ha visto emergere come protagonisti i velisti del team italiano Luna Rossa Prada Pirelli, che con abilità straordinaria sono riusciti a conquistare due vittorie in altrettante regate. Grazie a queste performance, il team italiano si trova ora in cima alla classifica tra i Challenger, dimostrando una padronanza delle condizioni di gara che altri team non sono riusciti a replicare.

Tra i vincitori di una singola regata, anche NYYC American Magic, INEOS Britannia e Emirates Team New Zealand hanno mostrato buone prestazioni. Tuttavia, per le squadre Alinghi Red Bull Racing e Orient Express Racing Team, la situazione si è complicata, lasciandole in fondo alla classifica e consapevoli di dover lottare duramente per rimanere in competizione.

La giornata è stata particolarmente dura per Alinghi Red Bull Racing, che ha subito la terza sconfitta consecutiva nella Louis Vuitton Cup. Durante la regata contro INEOS Britannia, gli svizzeri sono scivolati fuori dal foiling a causa del forte spostamento d’aria generato dagli avversari al via. Nonostante anche i britannici abbiano avuto difficoltà sul tratto finale con una caduta dal foiling, sono riusciti a riprendersi in tempo per assicurarsi la vittoria. Tuttavia, nella seconda regata contro Luna Rossa, INEOS Britannia ha dovuto affrontare una sconfitta, in quanto una caduta dal foiling in condizioni di vento leggero è stata più penalizzante.

La regata più attesa della giornata, sulla carta, è stata quella tra Luna Rossa Prada Pirelli e NYYC American Magic. Le due squadre si sono affrontate in un testa a testa molto equilibrato, deciso da una manovra sbagliata degli americani nella prima bolina. Da quel momento, Luna Rossa ha mantenuto il comando, anche se il distacco è rimasto minimo per tutto il resto della gara.

NYYC American Magic ha poi guadagnato un punto contro Orient Express Racing Team in una regata caratterizzata da venti leggeri, dove entrambe le squadre hanno lottato per rimanere sui foil. Gli americani hanno eseguito meglio le manovre, portando a casa la vittoria nonostante la gara fosse incerta fino all’ultimo.

La terza giornata della Louis Vuitton Cup ha quindi evidenziato quanto sia cruciale la precisione e la concentrazione in regate caratterizzate da condizioni difficili. Mentre alcune squadre emergono come favorite, altre si trovano a dover lottare per la loro sopravvivenza nel torneo, con tutto ancora in gioco.

I risultati della terza giornata di regate