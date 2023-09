Nerea Yacht Cannes Yachting Festival 2023: debutta il nuovo NY40, il 40 piedi del cantiere marchigiano che, sin dal suo lancio, ha saputo distinguersi per le sue linee eleganti, le performance sportive e l’altissimo livello di customizzazione. Il nuovo modello NY40 che sarà in mostra al Cannes Yachting Festival è in una versione dal carattere decisamente sportivo, uno yacht open che si caratterizza per il perfetto equilibrio delle sue forme che, armonizzate da un gioco di luci e ombre, gli garantiscono una bellezza senza tempo, ispirata alle linee e alle proporzioni tipiche dell’arte classica.

La pulizia dei suoi stilemi, inoltre, rende l’imbarcazione ampiamente personalizzabile e, ogni unità, come un abito sartoriale, può essere realizzata su misura dei desideri e delle esigenze di ogni armatore. Customizzazione, in termini di layout, materiali e finiture, che è supportata dalla collaborazione di Nerea Yacht con i designer Alessio Battistini e Davide Bernardin dello studio Ideaeitalia.

Nerea Yacht Cannes Yachting Festival 2023: caratteristiche

L’anima sportiva e dinamica trova la sua massima espressione nelle linee esterne e nella navigazione, grazie alla carena a “V”, progettata dalla Zuccheri Yacht Design, che lo rende estremamente performante e confortevole. Sul ponte, personalizzato da un affascinante teak disposto a lisca di pesce, la vista viene subito conquistata dalla presenza del grande prendisole di poppa, realizzato con un’originale struttura perimetrale in acciaio tubolare rivestito da un filato intrecciato di design, privo di cuciture, altamente resistente e sostenibile, perchè ricavato dal riciclo della plastica.

Il prendisole, oltre a presentare uno schienale regolabile, funge da garage: dotato di una funzionale apertura elettrica, permette di stoccare in modo semplice e agevole un piccolo tender gonfiabile di 2 metri o diversi water toys. Sotto l’hangar di poppa è posizionata la sala macchine, alla quale si può accedere sia da questa area sia dal portellone situato tra i due tavolini in teak disposti più a prua.

Questi, completi di fusti telescopici in acciaio, possono accogliere fino a sei ospiti e fungono da base per ampliare ulteriormente il prendisole utilizzando i cuscini aggiuntivi del divano a 3 posti gavonato. L’area pranzo si compone di un mobile cucina personalizzato e attrezzato di frigorifero, ice-maker, scomparto per la raccolta rifiuti, piano cottura e lavabo. Il mobile cucina funge anche da base per la struttura del T-Top. La prua, raggiungibile con comodi passaggi laterali, ha un profilo elegante e slanciato e, quando si è in rada, può essere utilizzata come spazio relax.

Sottocoperta sono presenti la cabina di prua e una dinette spaziosa, ricca di scomparti per riporre effetti personali. Quest’ultima è caratterizzata da un divano a C lungo tutta la murata con al centro un tavolino che può essere abbassato, diventando così la base per riporre i cuscini aggiuntivi e trasformare l’area in una zona notte.

La cabina di poppa, invece, presenta due letti singoli spaziosi e confortevoli che, aperti alla loro massima estensione, si trasformano in un unico letto king size. La lunghezza fuori tutto di 12,19 metri e il baglio di 4 metri conferiscono a NY40 una grande vivibilità e gli permettono di ospitare dalle 10 alle 12 persone.

Infine, la motorizzazione entrofuoribordo, quindi con piede poppiero, con due motori Yanmar 8LV370Z, permettono a questa versione di NY40 di navigare ad una velocità di crociera di 25 nodi e raggiungere una massima di 38 nodi. Infine, va evidenziato che NY40 con una lunghezza complessiva di 12,20 metri si propone per il mercato italiano nella versione natante a 9,99 mt.

—–

