Nuovo Tankoa Sportiva 55: venduto il secondo yacht di lusso

Nuovo Tankoa Sportiva 55: sulla scia del varo del quinto scafo della sua serie di 50 metri, e dopo il successo del debutto di M/Y Kinda al Monaco Yacht Show 2022, Tankoa annuncia la vendita di una seconda unità del nuovo Sportiva 55, un modello della serie disegnata da Luca Dini. La consegna di questa unità è prevista nel 2024.

Il secondo Sportiva 55 è realizzato interamente in alluminio, ed è per un giovane armatore europeo animato da una grande passione per lo yachting. Il nuovo yacht sarà caratterizzato da una cucina sul ponte principale, una cabina armatoriale con vasca idromassaggio privata, sempre sul ponte principale, cinque suite per gli ospiti sul ponte inferiore, uno spettacolare beach club con piscina, una sala Nemo e un ascensore che collega il piano inferiore a quello superiore. Il design degli interni sarà opera del team di progettisti dell’armatore.

Uno degli aspetti salienti del nuovo design è il grande Beach Club che unisce main deck e lower deck in un’unica zona di puro relax e divertimento, con una piscina incassata nel ponte terrazzato di poppa e l’accesso a un’area Spa sul ponte inferiore. Oltre alle eleganti linee esterne, lo Sportiva 55 presenta alcune soluzioni di design mai viste prima su uno yacht del suo segmento, come la grande finestratura con vista “under and over the water” che si trova nella sala fitness adiacente alla beach club.

L’elegante Sportiva 55 è stato progettato da Luca Dini per ampliare l’offerta di mercato del cantiere integrando tutte le migliori caratteristiche in uno yacht di 55 metri pur rimanendo sotto le 500 GT.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram.

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.