È un’Aquariva, è un’Aquarama, è la storia che diventa futuro e bellezza: Riva Anniversario è una incredibile combinazione di particolari e ispirazioni dell’una e dell’altra barca. Solo il cantiere con 180 anni di storia, il primo degli anniversari Riva in questo 2022 , poteva pensare di realizzare un open gioiello, in rigorosa edizione limitata, che omaggia con classe e passione per la storia del brand le due barche icona che festeggiano i 60 anni – Aquarama – e i 20 anni – Aquariva– dalla loro creazione.

Riva Anniversario: caratteristiche

Riva Anniversario è un open unico di 33 piedi dal fascino magnetico, un tributo alla storia e alla leggenda del cantiere che da 180 anni scrive pagine emozionanti della nautica, del design e del bel vivere. E come tutti i veri oggetti del desiderio, verrà prodotto in sole 18 unità, già diventate di diritto pezzi da collezione, sognati e ambiti da chi ama Riva e la nautica d’arte.

A disegnare le linee di sinuosa eleganza dell’Anniversario è sempre la matita di Mauro Micheli insieme a Sergio Beretta, fondatori di Officina Italiana Design, in collaborazione con il Comitato Strategico di Prodotto presieduto dall’Ing. Piero Ferrari e la Direzione Engineering di Ferretti Group.

Il design esterno si ispira al profilo classico dell’Aquariva, caratterizzato da linee pulite ed equilibrio dei volumi, con vari dettagli stilistici che richiamano lo stile raffinato dell’Aquarama. Due barche mitiche in una nuova barca che è già iconica: succede solo con Riva. Ma l’omaggio ai capolavori del passato non tragga in inganno, le sue forme esprimono una personalità marcata e innovatrice, con una configurazione esclusiva e splendidamente contemporanea, a partire dalla scelta dei colori delle superfici, più saturi e pieni per sottolinearne il carattere.

Un innovativo Metallic Brown, creato in esclusiva per impreziosire Anniversario, accentua il fascino folgorante dell’intera imbarcazione e si accosta al mogano verniciato lucido. Tra le cromie si inseriscono, magistralmente a contrasto, l’acciaio, in vari dettagli e profilature, e il tipico color aquamarina alternato al bianco ottico su tutti i rivestimenti in pelle, amplificandone lo charme.

Riva Anniversario esercita il suo potere seduttivo già prima di salire a bordo da poppa, la cui piattaforma viene dissimulata dal profilo laterale e slanciato delle fiancate, che di fatto la nascondono e la proteggono. Il profilo è inoltre esaltato dalla linea di galleggiamento aquamarina, che fa da raccordo all’antivegetativa bianca ed è un tributo all’Aquarama, così come il nome del modello, scritto con lo stesso lettering delle famose barche in legno degli anni ‘60.

Sempre in assonanza stilistica con l’Aquarama, è pura emozione la difesa di prua in acciaio che protegge la chiglia, magnifico elemento di design inserito ad hoc, insieme all’aggiunta di faretti laterali con tipici profili in acciaio. Conferiscono un ulteriore tocco di stile e modernità al profilo i tientibene laterali, impreziositi da una base d’acciaio rivestita da un raffinato fascione in mogano.

A bordo, tutta la parte poppiera è occupata dal vano motori, nascosto dal classico prendisole rivestito con pregiata e innovativa pelle outdoor in alternanza di tinta aquamarina e bianco. La stessa pelle riveste l’arredo sia del pozzetto che del sottocoperta. Si tratta di una speciale tipologia di pelle impermeabile, resistente alle condizioni marine e progettata per la fruibilità in mare, garantendo ineguagliabile morbidezza e sensazione di benessere.

Progettato all’insegna di funzionalità e comfort, il pozzetto ha un nuovo design che propone un ampio divano a U con al centro un tavolo che può ospitare fino a 8 persone. Non solo: grazie alla funzionalità alza-abbassa del tavolo, l’area può agevolmente trasformarsi in un unico e spazioso prendisole. Innovativo anche il design del mobilio in mogano, che è integrato alla parte inferiore del divano in un tutt’uno e include storage e accessori funzionali alla vita di bordo. L’intera area può essere protetta dal caratteristico tendalino in bimini.

Dettagli inequivocabili, in perfetto stile Riva, permeano l’area di prua. Spostandosi verso la postazione di comando, la plancia include due display digitali da 12’’ e strumentazione di navigazione integrata. Non mancano i richiami vintage ispirati all’Aquarama, come una tasca porta oggetti in paglia di Vienna con profili in acciaio dietro il sedile pilota.

Il mogano righettato lucido domina l’intera coperta a prua. In nome dell’autentica tradizione artigianale del cantiere di Sarnico, tutte le parti in legno di Anniversario sono state trattate con le classiche e celebri ventiquattro mani di vernice. Sulla coperta sono stati aggiunti due oblò laterali, ispirati all’Aquarama, che offrono luce naturale sottocoperta. Anche il carter in acciaio al centro spicca per raffinatezza, è un sontuoso accento di eleganza, che funge anche da raccordo per le luci di navigazione.

Sottocoperta l’ambiente è caratterizzato da rivestimenti in pelle color aquamarina e bianco, in tinta con i cielini. Riva Anniversario è dotato di cambio a due velocità a gestione elettronica, pronto a rivelare tutta la grinta dei due motori Yanmar 8 LV, con potenza 370 hp. Questa motorizzazione garantisce una velocità massima di 40,5 nodi e una velocità di crociera di 36 nodi, per un’autonomia di 155 miglia a velocità di crociera.

