Volkswagen e-Up!: l’elettrica tedesca a 20.850 euro con gli incentivi

Volkswagen e-Up! è l'elettrica compatta tedesca con motore da 82 CV e batteria da 37 kWh con 180 km di autonomia a 20.850 euro con incentivi

Volkswagen e-Up! è la piccola elettrica di Wolfsburg con motore da 83 CV e batteria da 37 kWh che permette un’autonomia dichiarata di 180 km su ciclo WLTP.

Una vettura compatta, agile da guidare e facile da parcheggiare, adatta agli spostamenti urbani in città e con un listino che rientra nei nuovi incentivi statali stanziati dal governo.

Il motore della Volkswagen e-Up!

La Volkswagen e-Up!, come detto, è dotata di un motore da 83 CV che, grazie alla coppia diretta dell’elettrico, permette partenze scattanti e veloci.

La batteria è da 37 kWh e con gli ultimi aggiornamenti supporta la ricarica in corrente continua (DC) fino a 40 kW, ed è capace di recuperare l’80% in poco meno di un’ora. La capienza della batteria permette una ricarica in circa 4 ore anche alle colonnine da 22 kW, spesso gratuite.

Il prezzo

Volkswagen e-Up! ha un listino che parte da 25.850 euro, ed è presente in una versione già comprensiva di tutto.

Il prezzo indicato è da intendersi al netto di promozioni e incentivi, i quali con rottamazione arrivano a 5.000 euro e portano il prezzo a 20.850 euro.

La dotazione

Come detto, Volkswagen e-Up! è presente in un unico allestimento che comprende:

⋅ 5 porte, vetri laterali posteriori a compasso

⋅ Alzacristalli anteriori elettrici

⋅ Cerchi in lega “blade” 5 J x 15″

⋅ Cristalli posteriori e lunotto oscurati

⋅ Design Pack Exterior

⋅ Fari alogeni e ind. di direzione con copertura comune in vetro trasparente, con luci diurne a LED

⋅ Parabrezza in vetro atermico

⋅ Dash pad “shark skin”

⋅ Design Pack Interior

⋅ Leva del freno a mano in pelle, pomello leva del freno a mano cromato

⋅ Maniglia interna della porta cromata

⋅ Pomello della leva cambio in pelle

⋅ Rilevatore di corsia

⋅ Rivestimento sedili in tessuto, motivo “fusion”

⋅ Sedili anteriori regolabili in altezza

⋅ Volante multifunzione in pelle

⋅ Ambient Light

⋅ Drive Assistance Pack

⋅ Videocamera per retromarcia “Rear view”

—–

