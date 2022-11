Sostenibile, avveniristica, ma soprattutto bella e potente. È Italmoto Trionfale, il nuovo veicolo elettrico biposto, che scommette su look distintivo e tecnologia.

“Back to bike” è il claim della campagna di lancio della Trionfale, ma più che uno slogan, “Back to bike” può essere considerato l’obiettivo visionario di Italmoto che vuole riavvicinare i giovani al mondo del “make”, invitandoli a sporcarsi le mani in officine,

cantine e garage, proprio come si faceva qualche anno fa.

Con la Trionfale le due ruote marciano spedite verso il futuro e, sposando la tecnologia, evolvono nell’aspetto e nelle prestazioni. Le ruote Fat da 24 pollici, l’ammortizzazione full anteriore e posteriore, la sella biposto interamente in pelle e il telaio in alluminio a tralicci a culla ispirato al mondo motociclistico sono alcuni dei tratti distintivi della Trionfale: un mix di bellezza, passione e tecnologia Made in Italy.

Batterie che garantiscono un’autonomia fino a 80 km e un motore potente la rendono ideale sia per andare al lavoro che per scappare

dalla città appena se ne ha voglia e possibilità. Il tutto con la massima consapevolezza: il computer di bordo consente in ogni momento di controllare la velocità, l’autonomia, i chilometri percorsi, segnalando anche eventuali anomalie.

