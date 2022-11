Zeeho AE8: a Eicma 2022 il nuovo scooter elettrico cinese

Zeeho AE8+ è uno scooter elettrico cinese che debutta proprio ad Eicma 2022. Zeeho è infatti un nuovo marchio di veicoli a due ruote elettrici della galassia CFMoto, con design moderno e d’avanguardia, che punta tutto sulla tecnologia.

Tutti potranno conoscere Zeeho AE8+ e tutti gli altri modelli ad Eicma dal 10 al 13 novembre 2022.

Zeeho AE8+: sicurezza al top

Zeeho AE8+ ha molto da offrire, a partire dal design che lo fa distinguere grazie al suo aspetto dinamico, con linee moderne e affilate, luci full-LED che dominano il frontale e faro sdoppiato. La comodità è garantita da una pedana piatta e spaziosa, che offre una buona capacità di carico, mentre sotto la seduta del pilota è alloggiata la batteria, chiusa in un telaio tubolare in acciaio, con telaietto posteriore in alluminio.

La costruzione è quindi impeccabile, completata da sospensioni a forcella con steli tradizionali all’anteriore, e monoammortizzatore al posteriore, regolabile nell’idraulica e nel pre-carico su 5 posizioni. L’impianto frenante è invece Bosch, con due dischi sorvegliati da ABS. Lo scooter elettrico ha un grande display LCD rettangolare da 5”, che diventa TFT nella versione S, con grafica in negativo che offre tutte le informazioni necessarie. C’è poi l’avviamento keyless, luci adattive, firmware con aggiornamenti OTA e sistema di antifurto con sensori a 360°.

Il motore arriva a un picco di potenza di ben 12,5 kW, per una velocità massima superiore ai 100 km/h, ed è alimentato da un pacco batterie da 69 Volt e 32 Ah, con autonomia dichiarata fino a 120 km in base alla modalità di guida. Tre quelle disponibili: Rain, Street e Sport.

C’è anche Zeeho AE6

Zeeho AE8+ rappresenta il top di gamma, ma ad Eicma 2022 il neobrand cinese porta anche il più piccolo AE6, più piccolo e con una linea più semplice. La potenza è di 5.5 kW per AE6+ e AE6s+, e di 4 kW per AE6 Lite. La velocità massima, per i modelli da 5,5 kW, è di 80 km /h, l’accelerazione 0-50 avviene in 4,6 secondi, tempistica equivalente, secondo il costruttore, a quella di uno scooter a benzina da 125 cc. Interessante l’autonomia di oltre 100 km, e la ricarica veloce Z-Charger che permette di ottenere il 100% in circa tre ore, che si unisce all’efficiente sistema di frenata rigenerativa.

Anche in questo caso c’è tanta tecnologia, con sistema di blocco tramite app, bluetooth o card NFC. Lo scooter è poi dotato di un sistema intelligente che invia automaticamente un SMS di emergenza in caso di rilevamento di incidente, e invia un avviso se capisce che una collisione è imminente.

—–

Per ricevere tante notizie e consigli utili specialmente sul mondo auto e moto, sugli autovelox e su come difendersi dalle truffe, è possibile iscriversi gratis al canale Quotidiano Motori su Telegram. Vi invitiamo a seguirci anche su Google News cliccate qui sotto per l’iscrizione gratuita!