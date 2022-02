Mazda 2 2022: la recensione con prova su strada

Motore 1.6 e-SkyActiv G 90 CV Cambio Manuale 6 marce Prezzo Da 18.300 €

L’avevo provata due anni fa, e sono contento di sapere che si aggiorna continuamente. La Mazda 2 2022 non cambia nella sostanza, ma si aggiorna dove serve. Ecco perché, secondo me, rimane una buona scelta tra le cittadine.

Mazda 2 2022: me la consigli?

Per me lei è la compatta che si comporta da ammiraglia, in tutti gli allestimenti. Oggi in gamma c’è anche la Homura, che ricalca lo stile proposto con la CX-5 ed è un po’ più giovanile, mentre quella della nostra prova, la Exclusive, punta a chi cerca l’eleganza. In ogni caso si casca bene: come tutte le vetture del marchio, è un’auto concreta, affidabile e ben costruita. Il motore è poi mild hybrid, consuma poco è silenzioso e permette l’accesso anche a molte ZTL, Area C compresa. Se non ti piace l’elettrico, o se non hai possibilità di averlo, lei è una vettura adatta alla frenetica vita urbana di tutti i giorni.

Pro Qualità costruttiva

Tecnologia aggiornata

Sicurezza di bordo Contro Infotainment poco ergonomico

Ripresa non eccezionale

Bagagliaio poco capiente

Mazda 2 2022: ti porta fino in Giappone

Almeno in senso figurato: è con lei che sono andato alla mostra “Le botteghe di Tokyo” allestita al Tenoha di Milano, che ricostruisce in modo visivo e con grafica manga un quartiere caratteristico della megalopoli nipponica. Consigliata, anche perché è gratuita. Ad ogni modo, il Tenoha si trova all’interno dell’Area C meneghina, che la Mazda 2 2022 non paga – e questo è già un risparmio. C’è poi il vantaggio delle dimensioni: appena 4 metri, che rendono piuttosto semplice infilarla da qualche parte.

Quattro metri con cinque posti: molto comodi davanti, dove il tetto che sale lascia spazio per la testa; meno dietro, soprattutto per un watusso alto 1,94 m come il sottoscritto. Se guido io, poi, dietro di me di spazio ce n’è ancora meno, ma non si soffre per i brevi spostamenti. Anzi, grazie anche alle sospensioni ben tarate rende molto più agevole il passaggio su pavé e sampietrini. La sua vocazione urbana è testimoniata dall’assenza di un bracciolo centrale (si può avere a 247 euro), che risulta scomodo nei lunghi viaggi e che in generale io avrei gradito; e, infine, dal bagagliaio che parte da 250 litri, dove ci stanno zaini, buste della spesa e trolley, ma valigie un po’ più grandi no.

La qualità comunque si vede e si sente. Esternamente non cambia rispetto alla prova di due anni fa, mantiene le caratteristiche del Kodo Design 2 con la grande griglia esagonale all’anteriore, la spessa cromatura, i fari decisi a LED (i diurni sono alogeni). Nel nostro caso anche la meravigliosa tinta Soul Red Crystal Metallic, optional da 1.100 euro che io spenderei senza pensarci due volte. Dentro è davvero ben rifinita, come ci si aspetta da una Mazda e come credo nessuna vettura di pari dimensioni e categoria riesca a fare. L’allestimento Exclusive della nostra prova gode infatti di rivestimenti in pelle bianca e marrone, che sono molto gradevoli al tatto e creano un piccolo ambiente lounge.

Tecnologia e sicurezza

Gli aggiornamenti del 2022 sono quindi “nascosti”. Aggiornata la tecnologia, con il sistema di infotainment tipico del marchio: touch ad auto ferma, a controllo con rotore sul tunnel in movimento. Io continuo a trovarla una cosa un po’ scomoda, ma per esempio mio padre, proprietario di una CX-30, dice che secondo lui distrae di meno. Punti di vista. Quel che si apprezza è la compatibilità wireless con Apple CarPlay e Android Auto, assente sulla quasi totalità delle concorrenti e anche su molte auto più grandi e costose.

Lato ADAS abbiamo, tra i principali, il cruise control adattivo, telecamera 360 gradi, head up display, riconoscimento dei segnali stradali, mantenimento della carreggiata, sensore di angolo cieco e frenata di emergenza automatica con riconoscimento dei pedoni.

Il nuovo motore 1.5 e-SkyActiv G da 90 CV

La vera novità è proprio sul propulsore. Si tratta sempre di un Mild Hybrid benzina 1.5 e-SkyActiv G da 90 CV (per gli allestimenti inferiori c’è anche da 75 CV), che ora è equipaggiato con il Diagonal Vortex Combustion. Una nuova tecnologia con un più alto rapporto di compressione unito a un nuovo sistema di scarico che promette una riduzione dei consumi di circa il 7% , e delle emissioni fino all’11%. In effetti non consuma tanto: la mia media è stata di 5,8 litri su 100 km, e io ho il piede pesante.

Il comportamento è comunque cittadino. La spinta non è tanta, ma quella che basta per una guida brillante e dinamica in città. Al contrario, alle alte velocità la scarsa ripresa si fa un po’ sentire, ma nulla di eclatante. Il cambio è come al solito preciso e diretto, non ho mai dovuto “penare” per inserire la trasmissione. In più il pedale della frizione non è duro, cosicché anche nel traffico congestionato della Tangeziale Est al mattino non si sente troppo lo stress.

L’auto mi aveva colpito poi per la sua silenziosità: la sensazione è rimasta tale, e in città lei proprio non si sente. Anche alle alte velocità. non è tanto il motore a entrare nell’abitacolo, quanto più i fruscii aerodinamici. Ma da un’auto del genere, è assolutamente normale.

Prezzi e allestimenti

Mazda 2 2022 ha un prezzo che parte da 18.300 euro per l’allestimento Evolve, già comprensivo di fari full LED anteriori, CarPlay/Android Auto wireless, e tutti i principali sistemi di sicurezza.

La nostra Exclusive, che presenta finiture e dettagli più ricercati, parte da 23.450 euro, a cui aggiungere:

Tinta Soul Red Crystal Metallic da 1.100 euro;

Terminale di scarico da 93,04 euro;

Per un prezzo totale finale di 24.643 euro.

