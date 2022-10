Il traghetto elettrico che vola sull’acqua risparmia fino all’85% sul carburante

Artemis EF-24 è un traghetto volante 100% elettrico a emissioni zero. Si solleva sull’acqua grazie alla tecnologia degli aliscafi, in modo da poter navigare al di sopra delle onde. L’azienda di progettazione marittima Artemis Technologies ha definito il prossimo veicolo elettrico come un game changer per l’industria globale dei traghetti ad alta velocità.

Rispetto ai tipici traghetti con motore diesel, l’innalzamento dello scafo al di sopra dell’acqua riduce significativamente la resistenza aerodinamica, con un risparmio sui costi del carburante stimato fino all’85 %. Quando il traghetto è in movimento, grazie alla tecnologia eFoiler utilizzata, non emette sostanze inquinanti e produce una scia ed un rumore molto ridotti.

Artemis Technologies ha inoltre dichiarato che l’aliscafo presenta vantaggi per l’ambiente e l’economia, oltre a fornire una navigazione fluida indipendentemente dallo stato dell’acqua.

Il servizio inaugurale dell’Artemis EF-24 tra Belfast e Bangor

Nel 2024 verrà lanciato un servizio prototipo tra Belfast e la vicina città di Bangor con imbarcazioni di 24 metri, in grado di ospitare 150 passeggeri. Il primo traghetto costruito si chiamerà Zero. Con una velocità di crociera di 25 nodi, avrà un’autonomia di 115 miglia nautiche e una velocità massima di 38 nodi.

Artemis EF-24 Passenger può fornire un’immediata soluzione di trasporto ecologico in città come San Francisco, New York, Venezia, Istanbul, Dubai e Singapore, ed ovunque nel mondo si cerchino alternative di trasporto sostenibili che bilancino l’esigenza di continuare a far muovere le persone con la necessità di ridurre le emissioni di carbonio.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.