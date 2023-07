Sulla Bugatti Veyron da 2 milioni di euro si schianta contro una BMW per un litigo stradale

E’ successo in Cina, dove un automobilista a bordo di una Bugatti Veyron ha pensato bene di stringere la strada ad una BMW fino a schiacciarla contro il guard rail.

I video della dashcam pubblicati online hanno mostrato chiaramente come l’incidente si sia svolto. La BMW Serie 2 viaggiava sulla corsia destra, all’interno di una fila di traffico lento, quando una luccicante Bugatti Veyron ha tentato di inserirsi furtivamente davanti a lei. La BMW, però, non si è fatta intimorire e ha accelerato per ridurre il divario, costringendo così la Veyron a recedere dal suo tentativo di sorpasso.

Fino a questo punto, tutto sembrava procedere secondo lo stereotipo comune delle dinamiche stradali. Tuttavia, il conducente della Bugatti non si è dato per vinto e ha provato nuovamente a guadagnare la corsia destra, ma questa volta la situazione si è complicata. Nonostante l’accelerazione della BMW, la Veyron era già abbastanza avanzata nella corsia, bloccando il passaggio. Il risultato inevitabile è stato un violento impatto tra le due auto.

Il modello di Bugatti coinvolto nell’incidente sembrava essere uno dei due esemplari della rara “Veyron Grand Sport Vitesse L’Or Rouge“. Ciò rende ancora più amaro il fatto che il brutto incidente abbia causato una massiccia fenditura nel pannello laterale del passeggero della costosa hypercar. Considerando le dimensioni e l’esclusività dell’auto, è ragionevole presumere che i costi di riparazione saranno notevoli.

A questo punto inizia la confusione totale. Il conducente della Veyron, visibilmente sconvolto dall’accaduto, avrebbe ammesso di essere responsabile dell’incidente. Tuttavia, sembra che la situazione fosse talmente stressante da farlo esplodere di rabbia nonostante le sue scuse. Secondo i resoconti del network FTNN News, dopo essersi fermato a terra, ha urlato al conducente della BMW di essere disposto a comprare una nuova vettura per lui, ma ha poi chiesto con voce soffocata di “fare attenzione” in futuro.

La tensione tra i due conducenti non si è risolta con queste parole, poiché il guidatore della Veyron ha continuato a bloccare l’uscita dell’altro conducente e ha perfino minacciato di colpire l’auto della Serie 2 in un accesso di rabbia. Insomma caos totale.

In ogni caso, quello che ci rammarica è comunque vedere come un’auto da 2 milioni di euro venga usata come una citycar qualsiasi. Un vero e proprio peccato mortale, che fa indignare tutti gli appassionati di automobili.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News e Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.