Camionista eroe salva gattino che vaga impaurito in autostrada

In questo video attimi di panico quando un gattina vaga in pericolo di vita sulle corsie di un’autostrada, quasi investito da automobili e furgoni, quando finalmente un camionista eroe che lo salva. Si, abbiamo spesso visto camionisti in manovre decisamente disastrose, ma quest’uomo onora tutta la categoria.

Possiamo seguire i movimenti del gattino nel cerchio rosso. Il povero micino viene sballottato sull’asfalto dai veicoli che percorrono l’autostrada. Momenti di paura totale per l’animale, che ovviamente non riesce a rendersi conto di dove sia, ma soprattutto di come fare per scappare.

Per fortuna il buon cuore e la prontezza di riflessi del camionista hanno la meglio. Il gattino viene prontamente soccorso, portato all’interno e messo a riposare e riprendersi sul sedile. Una vicenda con un lieto fine. A questo punto speriamo che tra i due sia nata un’amicizia indissolubile!

