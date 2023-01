Questa cosa divertente non si potrà più fare con le auto elettriche

Ci sono già molti che rimpiangono i bei tempi dei motori endotermici, con il suono dei V8 che prima o poi non potremo mai più sentire. Si tratta del progresso, o forse di una follia decisa dalla UE.

In ogni caso ci saranno sempre cose divertenti che non potremo più fare con le auto elettriche. E questa è sicuramente una di quelle cose che sono da provare prima che ci costringano a “mettere in soffitta” le nostre auto a benzina o gasolio. No, non stiamo parlando di sgasate, drifting o qualcosa di pericoloso. Non c’è bisogno di allacciare le cinture, non c’è trucco e non c’è inganno.

Anzi, un trucco forse c’è. Avete mai provato a mettere un palloncino alla marmitta della vostra auto? In Italia non è un fenomeno molto in voga, per fortuna, ma pare che negli USA ci siano veri e propri palloncini creati ad hoc per fare pernacchie esilaranti.

Provate a vedere, o meglio ad ascoltare, questo video, e diteci se questa è o non è una delle cose più divertenti (e inutili) che si possono fare con un motore benzina o diesel, e che non potremo mai più fare con un’auto elettrica. Ovviamente i commenti sono aperti alle vostre segnalazioni.

