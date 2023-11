C’è gente che decide di fumare in aereo: i video più imbarazzanti

Ebbene si, ci sono passeggeri che se ne infischiano del divieto di fumare in aereo: ecco i video più imbarazzanti.

Un passeggero a bordo di un aereo ha recentemente causato scalpore accendendosi una sigaretta come se nulla fosse, ignorando o sottovalutando che si tratta di una pratica proibita e vietata ormai su tutti i voli in tutto il mondo.

Un altro passeggero, seduto di fronte a lui, non riusciva a credere ai suoi occhi e ha chiamato l’assistente di volo, indicando l’uomo con la sigaretta. L’assistente di volo ha attirato l’attenzione del fumatore, ricordandogli che è vietato fumare sugli aerei e chiedendogli il pass di imbarco. Fortunatamente, il sedile centrale accanto a lui era vuoto, e il flusso d’aria all’interno dell’aereo limitava, sebbene non eliminasse, l’impatto del fumo passivo.

Sembra che il passeggero sarà bandito per sempre dalla compagnia aerea, anche se come scrive Vftw negli Stati Uniti non esiste una vera e propria lista di viaggiatori bannati per aver fumato. Anzi, sembra proprio che qualsiasi multa amministrativa verrà ridotta.

La prima linea aerea a creare un’area specifica dell’aereo per non fumatori è stata United nel 1971, ma solo nel 1994 Delta ha vietato completamente il fumo in tutto il mondo. Le compagnie aeree statunitensi erano ancora autorizzate a offrire aree fumatori a bordo fino al 2000.

Se vi state chiedendo perchè sugli aerei ci sono ancora posacenere, e di solito sono vicino ai bagni, è perché i passeggeri potrebbero fumare nonostante sia vietato farlo, devono spegnere le sigarette. Senza posacenere, è probabile che spegnerebbero le sigarette nel cestino del wc, rischiando di incendiare la carta gettata all’interno.

Ovviamente il divieto di fumo in aereo è principalmente dovuto a motivi di sicurezza e salute. In primo luogo, fumare può essere un pericolo di incendio in un ambiente ricco di ossigeno come quello di un aereo. In secondo luogo, come sappiamo tutti il fumo di sigaretta contiene sostanze nocive che possono essere dannose per la salute degli altri passeggeri e dell’equipaggio, soprattutto in uno spazio chiuso e con ventilazione limitata come quella di un aereo.

