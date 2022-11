In Giappone un camion diventa un transformer e provoca un incidente

C’è qualcosa di strano negli incidenti giapponesi, come testimoniato da questo video. Sarà che siamo abituati a pensare ai giapponesi immersi nella cultura dei samurai, della tecnologia, ma anche dei manga e dei transformers. Come altro definire questo incidente?

Il video è stato registrato dalla dashcam posteriore di un’automobile, mentre attraversa un tunnel. Dietro c’è un’altra auto e dietro ancora un camion. Ma ecco che il camion improvvisamente si trasforma e diventa una specie di spazzaneve, capace di eliminare qualsiasi auto sulla strada.

Ne fa subito le spese la prima auto, che viene mandata fuori strada in testa coda. L’automobilista che sta registrando la scena accelera per scappare, e svolta al primo incrocio.

E’ a questo punto che riusciamo a capire cosa è successo. La cabina del camion si è completamente ribaltata, con il mezzo che ha proseguito la sua marcia per un evidente guasto meccanico. Non sappiamo come si sia arrestato il camion, e se ci siano stati feriti lungo il suo devastante percorso.

—–

