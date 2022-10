Just Stop Oil blocca un ponte per protesta ma la gente gli tira contro fuochi d’artificio

Nuova protesta di Just Stop Oil con gli attivisti che non trovano di meglio da fare che salire sui piloni di un ponte e dormire nelle amache, causando il blocco del traffico. E’ successo a Dartford, dove per due giorni gli automobilisti sono rimasti bloccati nel traffico senza poter utilizzare il ponte QEII, bloccato dalla polizia dopo che i manifestanti si erano arrampicati sui cavi dei piloni.

La protesta non è andata a buon fine, perchè se quelli di Just Stop Oil sperano di avere la solidarietà dalle persone, questa volta gli è andata proprio male. Esasperati dal blocco del ponte, qualcuno ha deciso di ribellarsi e come si vede nel video ha iniziato sparare dei fuochi d’artificio verso le amache degli attivisti.

La polizia dell’Essex ha dichiarato di essere a conoscenza del filmato, ma di non aver ricevuto alcuna segnalazione in merito all’incidente. In ogni caso gli agenti stanno svolgendo indagini per accertare le circostanze del video e per identificare eventuali reati commessi.

Comprendiamo il risentimento degli abitanti della zona, ma va da sé che tirare fuochi di artificio verso le persone non è il modo di reagire ad una protesta senza ne capo ne coda.

