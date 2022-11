La Kia EV6 GT da 576 cavalli sfreccia a 265 km/h sull’Autobahn

Avevamo provato anche noi lo scorso Aprile la Kia EV6 GT su una autostrada tedesca mentre era ancora in fase di prototipo e ci aveva fatto rizzare i capelli. Non avevamo potuto fare foto o riprendere video, ma questo non ci aveva impedito immaginare come sarebbe stata la versione definitiva.

C’è da dire che Kia ha lavorato duramente per elettrificare la sua gamma di auto e recentemente ha lanciato la sua auto elettrica più potente, la EV6 GT. Quest’auto è destinata a sostituire gradualmente la Stinger come modello di punta di Kia, promette prestazioni top ma anche una seria concorrenza a rivali come la Tesla Model Y.

Questa versione della EV6, incentrata sulle prestazioni, ha recentemente mostrato il suo vero potenziale in un video pubblicato da AutoTopNL e dobbiamo ribadire quanto queste siano impressionanti. Affrontando un tratto senza restrizioni della famosa Autobahn in Germania, la Kia EV6 GT prende velocità con la rapidità e assoluta padronanza della strada.

A questo punto la nostra raccomandazione di non emulare i protagonisti di questo video, che sono piloti professionisti su un’autostrada senza limiti di velocità: non fatelo a casa!

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.