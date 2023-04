Ladro di biciclette in azione davanti alla stazione di polizia: arrestato in tre secondi netti.

Il video di oggi è davvero incredibile e al tempo stesso sconcertante. Immaginatevi un ladro che tenta di rubare una bicicletta proprio di fronte ad una stazione di polizia! Sì, avete capito bene, proprio di fronte ad una stazione di polizia! Ma non è finita qui, perché nonostante la vicinanza degli agenti, l’uomo non sembra minimamente preoccupato della situazione e cerca di portare via la bici come se nulla fosse.

Ma la cosa più divertente è che la polizia interviene immediatamente e lo arresta in pochissimi istanti. Ma non solo, perché i poliziotti gli tolgono il cappuccio e la maschera dal viso, come se volessero dire: “Ehi, ma chi ti credi di essere?”. E poi lo portano in prigione, come se fosse la cosa più normale del mondo.

Secondo quanto riportato dai media locali di Portland negli USA, dove è avvenuto il tentato furto, il novello Arsenio Lupin è stato accusato di furto, danneggiamento e possesso illegale di armi. Ma come si fa a essere così sprovveduti?

A quanto pare il sergente Carl Bell del Dipartimento di Polizia di Gladstone ha commentato l’accaduto dicendo: “È stupido, sai? Non ho mai visto qualcosa di così folle, considerando che gli agenti erano all’interno della stazione, intenti ad osservare le telecamere di sorveglianza”. E noi non possiamo che essere d’accordo con lui. Ma almeno ci ha regalato un video divertente da guardare e da commentare con gli amici.

