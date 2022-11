Negli anni ’80 era la domanda che si facevano tutti: meglio la Lamborghini Countach o la Ferrari Testarossa? Da una parte lo shock causato dallo stile missilistico della Countach, con quello spoiler enorme che se ne infischiava di tutto e di tutti, dall’altra la stilosa Testarossa, resa mitica anche dalla serie Miami Vice.

Era davvero difficile stare da una parte o dall’altra, anche se le fazioni che facevano capo a Maranello o a Sant’Agata Bolognese se ne dicevano di tutti i colori.

Questa volta cerchiamo allora un commento imparziale che non implichi questioni locali, e andiamo all’estero con il video realizzato da 888MF, con un bel confronto tra una Countach LP 5000QV del 1986 ed una Testarossa del 1988. Come sono su strada, oggi?

Con una qualità costruttiva che si addice al suo prezzo, un motore “silenzioso”, una buona visibilità e una maneggevolezza prevedibile, la Testarossa risulta un’auto straordinariamente facile da guidare. Il cambio richiede un po’ di tempo per abituarsi, ma per il resto potrebbe essere un’auto da tutti i giorni, o quasi.

Con una qualità costruttiva alquanto discutibile, una visibilità assolutamente spaventosa e prestazioni di frenata che non ispirano fiducia, la Countach da questo punto di vista offre meno. Ma come dicevamo inizialmente non è questo il terreno su cui si sfida la Lamborghini. È rumorosa, è pesante ma un’auto assolutamente spettacolare e se si vuole solo sperimentare il divertimento puro. Mentre questa Ferrari è LA gran turismo, questa Lamborghini è IL pezzo da collezione che si usa per impressionare gli amici.

Ebbene si, la Countach rimane il manifesto automobilistico dei selviaggi anni ’80, dove tutto era concesso, per chi poteva permetterselo, ovviamente. Tutti gli altri, noi compresi, possono invece iniziare una collezione di modellini: qui tutti i nostri consigli per una collezione perfetta, manutenzione compresa.

—–

