Passeggera si filma sorridente su TikTok per aver rifiutato di cambiare posto in modo che una famiglia potesse sedersi insieme

“Doctor Sabra”, una farmacista di Seattle, è diventata virale su TikTok dopo aver rifiutato di cambiare il suo posto in business class su un volo Air France da Seattle a Parigi per consentire ad una famiglia di viaggiare insieme.

Il video, di pessimo gusto, mostra la passeggera sorridente con un audio di sottofondo con frasi poco edificanti su mamma e bambino. E per farci capire meglio il suo pensiero “Questo è un no da parte mia amico“, ha sottotitolato il video. “Avresti rinunciato al tuo posto? Inoltre, hanno finito per trovare una soluzione quindi no, non sono un terribile essere umano. Inoltre, il bambino aveva circa 13 anni“.

Il suo posto assegnato era il 1A, un posto che alcuni considerano indesiderabile a causa della sua vicinanza alla toilette ed alla cambusa, ma altri lo preferiscono per la sensazione di maggiore privacy. Nonostante le offerte di cambiare con un posto simile, la “dottoressa Sabra” ha rifiutato, nonostante l’avesse ottenuto tramite un upgrade gratuito.

Sebbene la famiglia avesse un bambino di 13 anni che avrebbe potuto desiderare essere seduto accanto a un genitore, alcuni ritengono che i gentori avrebbero dovuto prenotare i posti in anticipo o considerare alternative, come cambiare volo.

C’è chi se ne approfitta

C’è da dire che spesso negli Stati Uniti, le richieste di cambio posto possono essere viste con scetticismo, poiché talvolta alcune persone tentano di ottenere vantaggi senza motivo legittimo. Ad esempio, alcune coppie possono chiedere di cambiare posti per sedersi insieme, anche se già assegnati vicini, solo perché non gradiscono la disposizione dei sedili. In alcuni casi, chi ha gentilmente rinunciato al proprio posto premium per una famiglia si è poi ritrovato a scoprire che la famiglia aveva rivenduto quel posto a un altro passeggero e non si è seduta effettivamente insieme.

La gentilezza e la comprensione sono sempre apprezzate, ma è importante essere consapevoli delle situazioni e accertarsi della legittimità delle richieste per evitare di essere sfruttati.

In ogni caso, è meglio cercare di prenotare i posti desiderati in anticipo e offrire qualcosa in cambio in caso di richieste di cambio posto. Qui invece la nostra guida su come scegliere il migliore posto in aereo.