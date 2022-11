Pol Tarrés parte ultimo e… supera tutti! [Video]

Pol Tarrés è nipote del mitico Jordi, 7 campione del mondo. Trialista anche lui, Pol se la cava anche con l’Enduro. In questo video le prove relative al prologo del Red Bull Romaniacs.

Pol Tarrés parte per ultimo, arriva per primo. Come detto erano solo le prove, anche se alla fine della 4a giornata arriverà a podio.

