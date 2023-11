Non riesco a fare il pieno: è tutta colpa del benzinaio

Ah, il benzinaio. Un luogo di rifornimento, di sosta, e, a volte, di comicità involontaria. E se pensate che fare il pieno sia un’operazione semplice e banale, beh, vi sbagliate di grosso. Almeno, questo è ciò che ci insegna il video virale di una giovane ragazza che ha trasformato un semplice rifornimento in un episodio degno di una commedia slapstick.

Iniziamo con la scena: una giornata soleggiata, una stazione di benzina ed una ragazza determinata a fare il pieno alla sua auto. Ma c’è un piccolo problema. La nostra protagonista ha parcheggiato un po’… come dire… “ottimisticamente” lontano dalla pompa. E quando dico “ottimisticamente”, intendo che avrebbe avuto più possibilità di toccare la Luna con un dito che di raggiungere il suo serbatoio con quel tubo.

Ma non temete! La nostra eroina non si lascia scoraggiare facilmente. Decide di fare manovra. E mentre noi spettatori siamo lì, a ridere sotto i baffi e a pensare “Dai, questa volta ce la fa!”, la scena si ripete. La ragazza fa un’altra manovra, e ancora una, e ancora una. Poi parcheggia vicino, ma dall’altra parte rispetto al tappo, e deve ricominciare da capo. Ogni tentativo sembra quasi coreografato, come se stesse danzando un valzer con la sua auto e il tubo della benzina.

Ma, come in ogni buona commedia, alla fine tutto si risolve. Dopo diverse manovre la ragazza riesce finalmente a parcheggiare in modo che il tubo raggiunga il serbatoio. Applausi e risate riempiono l’aria, e la nostra protagonista, con un sorriso imbarazzato, fa il suo pieno come se niente fosse.

Morale della storia? Anche le operazioni più semplici possono trasformarsi in avventure epiche. E a volte, tutto ciò di cui abbiamo bisogno è un po’ di determinazione, un pizzico di umorismo e, perché no, una telecamera pronta a immortalare i momenti più divertenti.

E voi, avete mai avuto avventure simili al benzinaio? Condividetele con noi! E ricordate, la prossima volta che vi sentite giù, pensate a questa ragazza e al suo eterno duello con il tubo della benzina. Vi garantisco che vi strapperà un sorriso!

