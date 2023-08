Si filmano mentre camminano su un ponte ferroviario per avere più followers

Due adolescenti sono state sorprese dalle telecamere mentre attraversavano la sovrastruttura di un ponte ferroviario. Come si vede nel video, le due ragazze camminano sullo stretto spazio dell’acciaio realizzato per costruire il ponte. Oltre a rimanere in bilico ad un’altezza potenzialmente fatale, non sappiamo lo stato odierno del metallo, che poteva anche presentare una superficie poco aderente.

L’azione incosciente delle due giovani ha destato preoccupazione e sconcerto nella comunità di Longton, nel Regno Unito. La clip, condivisa sui social media, è diventata virale in breve tempo.L’azione delle due giovani è stata definita come “assolutamente vergognosa”, un “atto di incoscienza” che ha messo in pericolo la loro vita e quella degli altri.

“E’ così irresponsabile che sembra irrealistico”, racconta la stampa inglese. “Se qualcuno fosse stato sotto il ponte e fosse stato colpito da una caduta, pensiamo alla devastazione che avrebbe potuto causare, o se fossero cadute su un’auto o davanti a un autobus pieno di persone… Si sarebbe potuta verificare la perdita di vite in due famiglie diverse. Con un solo atto di incoscienza, avrebbero potuto distruggere due famiglie intere.”

E’ senza ombra di dubbio un’azione grave, presa con la tipica incoscienza degli adolescenti. E’ stato anche sottolineato come la presenza di un treno in transito avrebbe potuto avere conseguenze disastrose. Un convoglio sarebbe potuto arrivare in qualunque momento, senza potersi ovviamente fermare in così breve distanza. Avrebbe rallentato, ma non avrebbe potuto fermarsi improvvisamente. Sarebbe bastato il colpo l’aria generata dal passaggio per farle cadere dal ponte. Non ne sarebbero uscite vive.

C’è anche da dire che nelle ultime settimane sono aumentati i casi di ragazzi e ragazze che scattano selfie o video su binari ferroviari, per accrescere la propria popolarità, soprattutto su TikTok. Un problema che le autorità britanniche non prendono sotto gamba, ma che speriamo non prenda piede anche dalle nostre parti.

