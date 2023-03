Il video del passeggero che apre il portellone dell’aereo in decollo e scende dallo scivolo di emergenza

Un passeggero a bordo di un aereo Delta Air Lines è stato arrestato dopo aver aperto uno scivolo di emergenza mentre il velivolo era in rullaggio prima del decollo. Il passeggero, che era seduto in fondo all’aereo, sarebbe riuscito a raggiungere la parte anteriore dell’aereo eludendo gli assistenti di volo prima di aprire il portellone, attivando così automaticamente lo scivolo di emergenza.

Il video dell’incidente è stato diffuso dall’insider dell’aviazione xJonNYC su Twitter e mostra il passeggero che rotola giù dallo scivolo mentre si gonfia e poi cammina con disinvoltura sulla pista.

Il volo Delta Air DL1714 doveva partire intorno alle 10 del mattino era in coda agli altrei aerei in attesa di decollare quando il passeggero si è alzato dal suo posto e si è diretto verso la parte anteriore dell’aereo. L’uomo, in stato confusionale, avrebbe chiesto una qualche informazione ad un assistente di volo, per poi correre verso il portellone prima che fosse possibile fermarlo.

Come si vede nel video, una volta aperto il portellone si è aperto automaticamente lo scivolo di emergenza, usato dal passeggero per scappare e salire a bordo di un carrello per i bagagli.

La fuga è ovviamente durata poco, con l’uomo che è stato fermato dal personale di terra. Secondo quanto riferito, il passeggero non è stato formalmente arrestato ed è stato invece trasportato in una struttura di salute mentale locale per una valutazione delle sue condizioni psichiche.

Dopo la sostituzione dell’aereo, il volo è partito da Los Angeles per Seattle con oltre tre ore di ritardo.

