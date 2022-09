Aereo atterra dal benzinaio, fa il pieno e decolla dall’autostrada

Succede tutto a Delta Junction, in Alaska, dove un piccolo aereo da turismo è atterrato direttamente dal benzinaio per fare il pieno di carburante. Dopo avere fatto rifornimento, è ripartito tranquillamente usando l’autostrada come pista di decollo.

L’aereo che possiamo vedere nel video è un Piper PA-18 Super Cub monomotore prodotto dalla Piper Aircraft Corporation dalla fine degli anni quaranta fino agli anni novanta. Ed è proprio una delle sue caratteristiche principali, ovvero la capacità STOL, che lo rende uno dei più ricercati bush plane del mondo. Si tratta quindi di un velivolo a decollo e atterraggio corti, cosa che gli ha permesso di fermarsi dal benzinaio e ripartire senza troppe difficoltà.

Secondo alcuni esperti che abbiamo contattato, in Alaska la manovra è in qualche modo legale, essendoci poche pompe di carburante in grado di soddisfare le esigenze dei piccoli aerei.

