AeroHT ha annunciato l’avvio della produzione del Land Aircraft Carrier (LAC), un veicolo van a sei ruote che trasporta e lancia il proprio eVTOL personale pieghevole. Il LAC è progettato per ampliare le possibilità di esplorazione in aree remote e per operazioni di ricerca e salvataggio.

I cinesi di AeroHT hanno presentato uno dei mezzi più insolite e potenzialmente innovative del 2023 durante il tech day della società madre Xpeng lo scorso ottobre. Tra queste, il Land Aircraft Carrier (LAC), un veicolo fuoristrada a sei ruote che trasporta e lancia il proprio eVTOL pieghevole.

Sebbene inizialmente sembrava il classico esercizio di stile, AeroHT ha annunciato l’avvio della produzione, avviando il processo di certificazione aeronautica in Cina necessario per sviluppare la parte più intrigante di questo veicolo duale: l’eVTOL pieghevole a due posti e multirotore.

Il video rilasciato da AeroHT, ci fa immaginare scenari nel quali, raggiunto il limite di un terreno impervio con il veicolo a sei ruote, sia possibile proseguire il viaggio a bordo dell’eVTOL, ampliando le possibilità di esplorazione in modi fino ad ora non possibili. La potenziale applicazione del LAC in operazioni di ricerca e salvataggio in aree remote, dove l’eVTOL potrebbe essere utilizzato per superare terreni altrimenti inaccessibili, è solo uno dei molti scenari entusiasmanti immaginati.

AeroHT Land Aircraft Carrier: le caratteristiche

Il design dell’AeroHT LAC incorpora un veicolo terrestre, simile a un furgone commerciale, per il trasporto di persone o merci, dotato di trazione elettrica a sei ruote e un sistema di sterzo posteriore per migliorare la manovrabilità in tutti i terreni.

Il modulo aereo X3-F è un velivolo 100% elettrico con capacità di decollo e atterraggio verticale, progettato per il volo a bassa quota, sia con pilotaggio manuale che automatizzato, e dotato di sei eliche per soddisfare i requisiti di sicurezza.

Sebbene AeroHT debba ancora completare il processo di certificazione automobilistica per il veicolo terrestre a sei ruote, la società ha già dimostrato il funzionamento del paracadute di sicurezza balistico su un prototipo a grandezza naturale del suo eVTOL autonomo.

Certificazione e commercializzazione

Come accennato, AeroHT ha iniziato il processo di certificazione aerea con l’amministrazione dell’aviazione civile del Centro e del Sud della Cina (CAAC), che ha accettato la domanda di certificazione per la parte aerea del duo LAC (designato X-3F), avviando così il percorso verso i test di volo.

Resta da vedere come il veicolo verrà certificato per la commercializzazione e quale tipo di licenza potrebbe essere richiesta. Tuttavia, la CAAC ha dimostrato di essere disposta ad accelerare la certificazione degli eVTOL per mantenere un vantaggio competitivo.

Mentre gli eVTOL a due posti di eHang sono già pienamente certificati e in servizio commerciale in Cina, sarà necessario attendere almeno un anno prima che la l’FAA e l’EASA certifichino qualsiasi eVTOL negli Stati Uniti o in Europa. Sebbene AeroHT stia operando in maniera corretta, richiedendo tutte le certificazioni del caso, è tutto da vedere se dal punto di vista commerciale l’ibrido sei ruote / eVTOL sarà un successo o meno.

