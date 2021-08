Hoversurf Scorpion 3 Hoverbike: quanto costa la moto drone

Com'è fatto lo Scorpion 3 che vola, ma si guida quasi come una moto.

Hoversurf Scorpion 3 Hoverbike è un po’ drone e un po’ moto. Sebbene non si tratti di una novità assoluta, essendo già stato presentato nel 2017 dall’azienda russa Hoversurf, ne riparliamo perchè ha ricevuto la certificazione da parte della FAA, ovvero la Federal Aviation Administration. Hoversurf Scorpion 3 Hoverbike, segna sicuramente un momento importante per quanto riguarda il mondo dei mezzi volanti per uso pubblico e privato.

Hoversurf Scorpion 3 Hoverbike è in dotazione alla Polizia di Dubai ed è stato catalogato negli USA come velivolo ultraleggero. Questo permette negli Stati Uniti di poterlo utilizzare senza la necessità di conseguire un brevetto di volo vero e proprio, in quanto al pilota sarà richiesta una semplice abilitazione alla condotta del mezzo.

Questo quadricottero, il cui costo si aggira sui 150.000 dollari, può raggiungere quasi i 100 km/h in volo con un’autonomia di utilizzo di circa mezz’ora. La certificazione ottenuta dimostra un notevole interesse per le autorità allo sviluppo di simili veicoli e, sarà sicuramente un incentivo per le aziende del settore a sviluppare nuove soluzioni e progetti, che potranno assumere un’importanza notevole nel giro di pochi anni anche per il grande pubblico, rivoluzionando non poco il modo di concepire i trasporti e i servizi urbani.

