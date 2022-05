Alaska Airlines presenta la stupenda livrea a tema Star Wars

Alaska Airlines ha presentato una nuova livrea a tema Star Wars per il proprio Boeing 737. Si tratta di una collaborazione con Disneyland Resort e Lucasfilm per celebrare “Star Wars: Galaxy’s Edge” all’interno del parco Disneyland.

L’aereo di Alaska Airlines è verniciato di nero con l’iconico Millennium Falcon sulla coda inseguito dai caccia TIE. Il nome ufficiale dell’aereo è “Star Wars Transport to the Disneyland Resort” con numero di coda N538AS. Dopo la presentazione ed i festeggiamenti al gate dell’aeroporto internazionale di Seattle-Tacoma, l’aereo ha già fatto il suo volo inaugurale atterrando all’aeroporto John Wayne di Orange County.

I disegni si estendono su ogni lato dell’aereo con immagini dettagliate dipinte a mano del Millennium Falcon con quattro caccia TIE. I loghi di Star Wars: Galaxy’s Edge e Disneyland Resort sono presenti al centro della fusoliera. Spazio anche ai porg, le simpatiche creature che vivevano sull’isola remota di Luke Skywalker, guardano i passeggeri da entrambe i winglet, mentre un altro porg saluta gli ospiti alla porta d’imbarco.

Gli artisti hanno utilizzato più di 850 litri vernice per un lavoro che ha assorbito 540 ore di lavoro in 27 giorni. Per la verniciatura, sono stati usati 23 colori base con numerosi colori personalizzati miscelati in loco per l’aerografia dettagliata del Millennium Falcon e dei caccia TIE.

