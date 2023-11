Il BYD YangWang U8 introduce una stupefacente “Modalità di Galleggiamento di Emergenza”, che riesce a trasformare questo SUV di lusso praticamente in un veicolo anfibio. Se purtroppo vengono alla mente scene che abbiamo visto fin troppe volte anche in Italia, c’è da dire che il sistema di BYD è sicuramente spettacolare.

YangWang U8, fiore all’occhiello del produttore BYD, sta guadagnando notorietà in Cina e nel resto del mondo proprio per le sue peculiari capacità, tra le quali la spaventosa potenza di ben 1.100 CV. Nonostante sia sul mercato cinese da alcuni mesi, come riporta BYD intende mettere in luce una caratteristica singolare dell’U8: la sua abilità di galleggiare e navigare in acqua in caso di emergenza. Un approfondimento è disponibile nel video che possiamo vedere qui sopra.

Il marchio YangWang, che come racconta Electrek si traduce in “aspirazione verso l’alto”, fa parte dell’universo dei marchi BYD, e si è fatto notare per la prima volta allo Shanghai Auto Show, introducendo innovazioni come il sistema DiSus per il controllo dinamico della telaio e l’applicazione della tecnologia IWD di BYD, denominata “e4“.

L’U8 ha lasciato il pubblico a bocca aperta con la sua capacità di muoversi lateralmente grazie al DiSus, oltre a una sorprendente modalità di inversione a U che permette una rotazione completa del veicolo. Ma oltre alla sua agilità nelle inversioni a U, il SUV YangWang U8 sorprende con la sua “Modalità di Galleggiamento di Emergenza”. Il sistema avanzato di rilevamento di BYD identifica il galleggiamento del veicolo, passando in modalità emergenza per consentire manovre sicure in acqua, guidando gli occupanti verso la sicurezza.

Una modalità che non è solo un esempio della capacità dei cinesi di innovare a livello tecnologico, ma che offre anche una soluzione pratica e potenzialmente salvavita in situazioni di emergenza, come inondazioni o attraversamenti di corsi d’acqua. In un mondo dove gli eventi climatici estremi stanno diventando sempre più comuni, un veicolo capace di affrontare tali sfide aumenta notevolmente il livello di sicurezza e affidabilità.

Copyright Image: H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED