Non è possibile cambiare posto se l'aereo non è pieno? Ecco il perché.

La pandemia di coronavirus ha cambiato ogni piccolo aspetto della nostra vita, compreso il modo di viaggiare. Per rendere il viaggio in aereo più sicuro sia per il personale sia per i passeggeri, molte linee aeree hanno introdotto i protocolli di “seat blocking”, che significa lasciare un posto vuoto tra i passeggeri come misura di distanziamento sociale.

Perché non posso cambiare posto se l’aereo non è pieno?

Finché questa pratica continua, i passeggeri non hanno altra scelta che obbedire alle regole. C’è inoltre da dire che non ci si dovrebbe muovere lungo l’aereo per cercare un posto migliore. È importante che i passeggeri ricordino che i posti a sedere sono stati accuratamente organizzati per la distanza sociale al fine di mantenere la sicurezza. Se si cambia posto, si rovina l’intero piano, e in più si mette in pericolo chiunque si trovi sull’aereo.

Ora che lo sai, assicurati di non chiedere all’assistente di volo il permesso di spostarti in un altro posto perché la risposta sarà sempre “no”, non importa quanto gentilmente lo chiederai. In ogni caso, è sempre meglio prepararsi al volo portandosi le cose che servono per viaggiare sereni. Qui la nostra lista di cose utili per volare come in first class.

