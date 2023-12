Cucina gamberetti all’aglio nel bagno dell’aereo e si vanta su TikTok

Un famoso burlone di TikTok ha recentemente fatto scalpore unendosi al “mile fry club“, ovvero cucinando a bordo di un aereo. Nel suo video virale, visto da oltre 720.000 persone, prepara gamberi all’aglio nel bagno di un aereo durante un volo a 30.000 piedi d’altezza.

Questo utente, conosciuto come @barfly777 e seguito da più di 155.000 follower, è noto per creare contenuti dove cucina piatti insoliti in bagni pubblici. Nel suo ultimo esperimento, ha usato batterie 6v collegate a un riscaldatore per cucinare i gamberi e aggiungere quello che dovrebbe essere un purè di patate all’aglio.

Insomma: uno schifo. Il lavabo è tutto fuorché igenico, e sicuramente quei gamberi saranno tutto fuorchè commestibili. Uno scherzo un po’ stupido, che fa ribrezzo per quella che @barfly777 considera una vera e propria prelibatezza. Poveri i passeggeri che hanno volato con lui, per averlo dovuto sopportare tutto il tempo.

Come ha scritto qualcuno, dovrebbe essere inserito nella “no-fry list”, la lista nera per chi viola le norme di sicurezza aerea.

