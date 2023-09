I Marines USA perdono un F-35, ci mettono tre giorni a ritrovarlo e i meme impazzano in rete

Un caccia F-35B è stato perso dai Marines che hanno dovuto chiedere aiuto sui social per ritrovare il loro caccia da 90 milioni di dollari. La buona notizia è che finalmente dopo quasi tre giorni è stato ritrovato, quella cattiva è la figuraccia fatta a livello planetario.

Anche perchè l’aereo scomparso non era finito da qualche parte nell’oceano, cosa che poteva effettivamente provocare qualche problema nel recupero, ma a soli 150 km a nord di Charleston, nella Carolina del Sud.

La scoperta dei rottami chiude la ricerca militare per l’aereo, scomparso nel corso del fine settimana. Tutto era iniziato Domenica scorsa, quando si era verificato un incidente in volo, costringendo il pilota ad usare il seggiolino eiettabile. Detto che il pilota è stato recuperato e sta tutto sommato bene, la stessa cosa non si è potuta dire dell’aereo, scomparso.

L’ultima posizione nota del jet era a nord della Joint Base Charleston, vicino al Lago Moultrie e al Lago Marion. Non riuscendo a localizzare l’aereo, la base ha chiesto aiuto sui social, pregando coloro che avessero informazioni di chiamare il centro operativo della struttura.

We’re working with @MCASBeaufortSC to locate an F-35 that was involved in a mishap this afternoon. The pilot ejected safely. If you have any information that may help our recovery teams locate the F-35, please call the Base Defense Operations Center at 843-963-3600. — Joint Base Charleston (@TeamCharleston) September 17, 2023

La figuraccia ha suscitato incredulità da parte di alcuni politici, così come di alcuni commentatori, non tanto per l’incidente, quanto per l’aver perso l’aereo all’interno del territorio degli Stati Uniti.

E poco dopo sono comparsi i primi meme negli USA e all’estero:

Wer aufmerksam die Nachrichten in USA verfolgt, der lernt dass eine F-35 Maschine ca. 80 -110 Mio. Dollar kostet. BRiD kauft diese in USA aber für den Vasallen-Spezialpreis von 237 Mio. pro Flugzeug. Das nenn ich mal ein Super-Sonderangebot. #F35Missing #F35Jet #F35found pic.twitter.com/OGUZSW42qc — Theo Gottwald (@TheoGottwald) September 19, 2023

Dal canto loro, i Marines hanno annunciato la sospensione dei voli delle unità di aviazione per due giorni dato che si tratta del terzo incidente in volo verificatosi in sei settimane.

La sospensione è necessaria, hanno dichiarato i marines, “per garantire che il servizio mantenga la standardizzazione operativa degli aeromobili pronti al combattimento con equipaggi e piloti ben preparati.”

