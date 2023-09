Pilota Delta trasforma il sogno in realtà per l’attrice che arriva a Broadway in tempo per lo spettacolo

Spesso ci occupiamo di problemi relativi alle compagnie aree, ma questa volta la storia è davvero a lieto fine. Quando il volo Delta Air Lines della giovane e talentuosa attrice di Broadway, Mikayla Renfrow, proveniente dall’Italia, ha subito un ritardo prima della partenza, il direttore di casting del musical Aladdin ha cercato di tranquillizzarla.

Le aveva assicurato che avrebbero trovato un sostituto per il suo posto nell’ensemble per quella serata. Tuttavia, dopo quattro ore di attesa a bordo dell’aereo, è arrivato un ulteriore messaggio che ha sconvolto tutti i piani. Mikayla era infatti anche la sostituta dell’attrice Sonja Bolsara nel ruolo principale di Jasmine, e Bolsara era malata. L’interrogativo cruciale era: sarebbe Mikayla riuscita ad arrivare in teatro in tempo per le 19:00? Era una corsa contro il tempo, e l’orario di atterraggio previsto all’aeroporto JFK era fissato alle 17:00.

Con il cuore in mano, Mikayla Renfrow ha condiviso la sua difficile situazione con Leisha, un’assistente di volo, sperando di ottenere un posto più vicino all’uscita per poter scendere rapidamente dall’aereo. Ma quello che le è stato offerto ha superato di gran lunga ogni aspettativa.

Una volta che Leisha ha informato il personale di cabina della situazione, i piloti hanno dimostrato un incredibile senso di solidarietà. Prima di tutto, hanno organizzato uno sbarco più rapido. Poi, hanno chiesto a Mikayla se conoscesse il servizio di elicotteri Blade da JFK a Manhattan.

“Sono solo una persona comune”, ha confessato Mikayla a Playbill. “Non sapevo nemmeno che esistesse. Sono rimasta sbalordita dal fatto che si stessero impegnando così tanto. La squadra Delta ha prenotato per lei un volo di sette minuti verso Manhattan, al costo di 175 dollari, una spesa prontamente coperta dal direttore di casting di Aladdin. Era davvero un’opportunità incredibile per chiunque sogni di calcare il palcoscenico di Broadway.

Nel corso del resto del volo, Mikayla ha cercato di rilassarsi e di ricaricare le energie per l’importante esibizione che l’attendeva. Il comandante è tornato a trovarla, incoraggiandola nel suo straordinario viaggio. Dopo l’atterraggio, i membri del personale Delta l’hanno accompagnata ai controlli immigrazione e successivamente verso un’auto che l’avrebbe portata al volo Blade. Proprio come in una scena di un autentico spettacolo di Broadway, Mikayla è arrivata alla porta del New Amsterdam Theatre solo 30 minuti prima dell’apertura del sipario, con il tempo contato per mettersi in costume e truccarsi.

Dopo tutte le difficoltà e l’ansia vissute per arrivare in tempo, esibirsi sul palco avrebbe potuto sembrare un’impresa insormontabile. Ma Mikayla Renfrow ha condiviso con Playbill: “Durante lo spettacolo, ci sono stati molti momenti in cui ho pensato: ‘Aprirò la bocca e spero che le parole giuste vengano fuori'”.

Alla fine della performance, Mikayla è rimasta sorpresa nel vedere Leisha, ancora indossante l’uniforme di assistente di volo, che la attendeva per congratularsi con lei per la sua eccezionale esibizione. Il teatro le ha persino regalato un biglietto. “È stato semplicemente un momento speciale dopo un momento speciale dopo un momento speciale”, ha dichiarato con gratitudine Mikayla Renfrow.