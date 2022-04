Qatar Airways entra nel Metaverso con l’equipaggio di cabina virtuale

Qatar Airways entra nel metaverso accompagnando l'utente in una esperienza attaverso i servizi offerti dalla compagnia aerea.

Qatar Airways è la prima compagnia aerea ad utilizzare le nuove opportunità offerte dal metaverso, e dalla realtà virtuale, creando un proprio spazio battezzato con il nome di QVerse.

Grazie a QVerse possiamo entrare in un’ area del sito della compagnia aerea, interattivo, perfettamente esplorabile anche attraverso i nostri dispositivi mobili. Lo scopo è quello di accompagnarci attraverso le aree di check-in Premium o Business e, grazie ad un hostess virtuale di nome “Sama” che ci spiegherà dettagliatamente cosa possiamo vedere in ogni momento della visita, inizieremo a curiosare a 360 gradi, un ambiente ricostruito con grande fedeltà nei dettagli, ed interattivo.

Infatti mentre saliremo a bordo del velivolo, a seconda della classe di appartenenza, saremo accompagnati ai nostri posti e, cliccando nei punti in evidenza che appaiono di volta in volta, riceveremo spiegazioni inerenti agli oggetti evidenziati, chiarendoci meglio cosa possiamo aspettarci dai servizi offerti da Qatar Airways.

Il progetto virtuale è stato reso possibile grazie al motore grafico di Unreal Engine di Epic Games, molto noto per essere alla base di parecchi videogiochi di successo, e MetaHuman Creator realizzatore del nostro assistente con sembianze umane.

Un sistema innovativo per illustrare e spiegare ai propri clienti la filosofia di Qatar Airways e in un certo senso un modo per non farli trovare impreparati all’esperienza di volo, fornendo loro tutte le spiegazioni fondamentali per soddisfare le curiosità principali.

Il metaverso contagia quindi anche le linee aeree che non si lasceranno sfuggire il grande potenziale di poter ricreare ambienti ad hoc per rimanere in contatto con i clienti ed offrire servizi virtuali da intrecciare a quelli reali e tradizionali.

