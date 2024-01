Si chiama Tom Stokely, l’ex Chief Operating Officer e co-fondatore di OnlyFans, che sta ora mettendo le proprie competenze imprenditoriali al servizio di Global Airlines, una startup aerea britannica fondata nel 2021.

Avendo già raggiunto notevoli successi nel mondo dei “contenuti digitali”, Stokely ha recentemente preso posto nel consiglio di amministrazione della compagnia aerea, con l’obiettivo di lanciarla nel difficile mercato transatlantico e sfidare colossi come British Airways e Virgin Atlantic. Se ce l’ha fatta nel competitivo mondo dei servizi per adulti, ce la può fare anche in un altro contesto altrettanto competitivo. Sarà vero?

Chi è Global Airlines?

Global Airlines, con una flotta di quattro Airbus A380 di cui uno ex Singapore Airlines, pianifica di iniziare le sue operazioni entro la fine dell’anno, puntando a cambiare il panorama dei voli transatlantici. Stokely, è stato riconosciuto per il suo ruolo cruciale nel successo di OnlyFans. Fondato nel 2016 da Stokely, suo fratello Tim e suo padre Guy, OnlyFans ha generato enormi profitti, culminati con la vendita di una quota di maggioranza al milionario Leo Radvinsky nel 2019. Nel solo quell’anno, OnlyFans aveva profitti da abbonamenti per un totale di 45,8 miliardi di dollari, crescendo ulteriormente durante la pandemia.

We think that #SizeMatters and this is a picture of our aircraft as it goes through return to service work. Did you know that #A380s have 4 engines which gives the superjumbo a range of 8000 nautical miles? It’s range and comfort make it the ideal aircraft for connecting cities… pic.twitter.com/t775qyZQfY — Global Airlines (@globalairlines) January 3, 2024

Questi successi finanziari hanno permesso a Stokely di investire in Global Airlines, avendo precedentemente incontrato James Asquith. Un altro personaggio particolare, il fondatore della compagnia aerea detiene il record come la persona più giovane ad aver visitato tutte le 196 nazioni sovrane, record certificato Guinnes. Stokely aveva incontrato Asquith un anno prima, entrando nel comitato consultivo di Holiday Swap, un’altra iniziativa di Asquith nel settore dei viaggi.

La presenza di Stokely in Holiday Swap è stata descritta come quella di un “abile uomo d’affari” con esperienze in una “grande azienda”, sebbene OnlyFans non sia stato menzionato esplicitamente. La sua esperienza sarà cruciale per Global Airlines, che si sta preparando a offrire voli tra Londra e New York, promettendo un’esperienza di viaggio di lusso e comfort inediti. I servizi previsti includono champagne Laurent-Perrier a bordo e un servizio di autista per i passeggeri di prima classe direttamente all’aeroporto.

Riguardo al piano di avviamento con gli Airbus A380, Global Airlines li considera un capolavoro di ingegneria e design, oltre ad essere i più riconoscibili in tutto il mondo. Inizialmente, la compagnia aveva pianificato di lanciare un A380 nella primavera di quest’anno, ma ha posticipato l’inizio delle operazioni alla fine dell’anno con voli charter. Inoltre, sta considerando di operare servizi charter per eventi globali come la Coppa del Mondo FIFA a Miami nel 2026.

Che difficoltà avrà Global Airlines

Non sarà un compito facile, quello di Tom Stokely, perchè ad esempio, a differenza di La Compagnie, che effettua voli solo business da vari aeroporti ed anche da Milano, Global Airlines punta tutto su Londra e sull’A380. La problematica principale risiede proprio nella gestione di un aereo di grande capacità come l’A380, ottimale per rotte con alto tasso di riempimento, ma difficilmente sostenibile in giorni meno trafficati. Questo è aggravato dal piano di Global Airlines di operare da un aeroporto secondario di Londra verso una singola destinazione.

Un’altra sfida significativa è la gestione dei voli durante la bassa stagione. Trovare destinazioni alternative per l’A380 durante i mesi meno trafficati è quasi impossibile, data la sua capacità e l’adattabilità limitata a poche rotte in determinati periodi dell’anno.

Difficile poi attirare i cosiddetti frequent flyers, soprattutto quelli premium. Niente punti, niente miglia, niente vantaggi. Al momento solo compagnie come Emirates possono permettersi di rimanere fuori da ogni circuito internazionale, ma può farlo anche Global? Senza contare poi che nel caso dei principali vettori, hanno anche contratti aziendali che hanno tariffe e meccanismi che rendono praticamente impossibile poterli “rubare”.

Sul fronte costi, Global Airlines non avrà un netto vantaggio, specialmente considerando la difficoltà di riempire un Airbus A380 ogni giorno, tutto l’anno. L’ammortamento di un velivolo più costoso su un numero minore di passeggeri incide significativamente. Dall’esperienza degli ultimi decenni, sappiamo poi che il vantaggio di costo delle compagnie aeree low cost e delle nuove compagnie aeree non è così marcato nei voli a lungo raggio rispetto ai voli brevi.

Detto questo, facciamo ovviamente un in bocca al lupo alla nuova compagnia aerea, e chissà se potremo documentare un viaggio fatto a bordo dei loro A380.

