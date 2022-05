United apre il volo diretto Milano – Chicago da Malpensa

United inaugura il nuovo volo diretto giornaliero Milano Malpensa - Chicago O’Hare che verrà operato con un Boeing 787-8 Dreamliner.

United Airlines ha inaugurato il nuovo collegamento diretto stagionale tra Milano Malpensa ed il suo hub di Chicago O’Hare. Grazie a questo nuovo collegamento, United è l’unica compagnia aerea ad offrire un volo diretto tra Milano e Chicago. United servirà più aeroporti in Italia di qualsiasi altra linea aerea statunitense offrendo, nella stagione estiva 2022, otto voli diretti giornalieri dall’Italia agli Stati Uniti.

Questa nuova destinazione operata da United, si affianca al volo giornaliero per New York (EWR). Il nuovo servizio dall’Italia fa parte della più grande espansione transatlantica della storia di United. Oltre a Milano la compagnia sta inaugurando nuovi voli diretti per alcuni dei più popolari luoghi turistici e d’affari europei tra cui Londra, Zurigo, Monaco di Baviera e Nizza.

Il nuovo servizio stagionale diretto di United da Milano a Chicago O’Hare è operato con aeromobili Boeing 787-8 Dreamliner dotati di 28 poltrone completamente reclinabili in business class United PolarisSM, 21 poltrone in premium economy United Premium PlusSM, 36 poltrone Economy PlusSM e 158 poltrone in Economy standard. Il design del Dreamliner offre ai passeggeri uniche caratteristiche per un maggiore comfort. Grandi finestre, spaziose cappelliere e una moderna illuminazione a LED per simulare una giornata intera e che aiuta i passeggeri a sostenere il jet lag durante il volo transatlantico.

La pressurizzazione della cabina ad un’altitudine inferiore, un’aria più pulita e una navigazione più tranquilla aiutano i passeggeri ad arrivare a destinazione più riposati. La classe business United Polaris è un’esperienza di viaggio di qualità che dà la priorità al relax e al comfort, con ottimi pasti a bordo, raffinati kit di cortesia Sunday Riley e sedili completamente reclinabili.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.