L’uomo volante misterioso di Los Angeles non è pericoloso per gli aerei di linea

Un vero e proprio mistero, quello dell’uomo volante nei cieli di Los Angeles. A partire da agosto 2020, gli equipaggi di volo di diverse linee aeree avevano riferito di aver visto una persona dotata di jetpack a qualche centinaia di metri dal suolo, in ben in tre diverse occasioni. Il dipartimento di polizia di Los Angeles ha pubblicato nuovi filmati ed immagini che potrebbero offrire una spiegazione plausibile.

Una in particolare, potrebbe essere la chiave del mistero. Nel novembre dello scorso anno, un elicottero della polizia di Los Angeles ha scattato una foto di un oggetto non identificato sopra le colline di Hollywood. L’oggetto sembra essere un palloncino di Jack Skellington, un personaggio del film del 1993 “The Nightmare Before Christmas“.

Se sono palloncini, non c’è problema

Se gli oggetti non identificati sono palloncini, allora non rappresentano un grande rischio per un aereo di linea. Seth Young, un professore di aviazione della Ohio State University, ha detto al New York Times che “se finisssero all’interno di in un motore farebbero molti meno danni di un volatile“.

Tuttavia, non è certo che questi oggetti siano palloncini. Secondo la ABC7 di Los Angeles, alcuni degli investigatori pensano invece che l’oggetto potrebbe essere un drone, con le sembianze di un palloncino. Come finirà la storia? Ancora non lo sappiamo ma una cosa è certa: i palloncini non sono un pericolo per gli aerei di linea.

