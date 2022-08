La Yamaha Fazer R G2 è diventata un drone per usi industriali

Se quando sentite il nome Yamaha Fazer vi vengono in mente le moto naked della casa di Iwata, da oggi dovrete fare mente locale e chiedervi se vi stanno parlando invece di un drone.

Si, perchè notoriamente le industrie giapponesi fanno un po’ di tutto, dalle navi porta container, ai treni, ad aerei o elicotteri, appunto. Yamaha in particolare, oltre ad essere pioniere nel settore musicale, da anni è impegnata nel settore droni ed elicotteri.

Niente modellismo, sia chiaro: parliamo applicazioni industriali e civili che richiedono servizi di consegna e trasporto in aree remote, da terreni montuosi a isole e agricoltura. L’ultima versione del drone Yamaha risponde a un’altra ancora esigenza industriale specifica: la capacità di carico.

Yamaha Fazer R G2 è in grado di gestire un carico utile massimo di 50 kg, con un aumento del 15% rispetto ai modelli tradizionali. Yamaha avverte che la capacità di carico dipende fortemente dalle condizioni atmosferiche, dall’altitudine e dall’ambiente di lavoro in generale.

La capacità di gestire carichi più pesanti può essere attribuita a un aumento della potenza grazie al potenziamento del diametro e della forma della pala del rotore principale. Inoltre, Yamaha Fazer R G2 è più leggero, utilizza una batteria agli ioni di litio e ha ottimizzato la capacità del serbatoio del carburante.

Il Fazer R G2 di Yamaha ha una lunghezza di 3.908 mm, una larghezza di 734 mm ed un’altezza di 1.226 mm, con una pala del rotore di 1.800 mm di raggio, un motore a 2 cilindri orizzontali contrapposti a 4 tempi, 2 valvole in testa, raffreddato a liquido. Il motore produce 20,6 kW, ovvero 27,6 CV, e funziona con la normale benzina senza piombo.

Il controllo del drone avviene tramite un sistema di controllo remoto proprietario con funzionalità manuali e autopilota. Non ci sono notizie in merito ad una versione completamente elettrica, ma è possibile che sia in fase di progettazione da parte di Yamaha Motor. Non sono state fornite informazioni su prezzi e disponibilità.

Scheda Tecnica

Yamaha Fazer R G2 Overall Length x Width x Height 3,908 mm × 734 mm × 1,226 mm Main Rotor Diameter 3,600 mm Tail Rotor Diameter 550 mm Maximum Take-off Weight 120 kg (temperature 20°C, 1 atm) Engine Type/Cylinder Arrangement Liquid-cooled, 4-stroke, OHV, 2-valve, horizontally-opposed 2-cylinder engine Total Displacement/Bore x Stroke 390 cm3 / 66.0 mm × 57.0mm Maximum Output 20.6 kW at 6,000r/min Fuel Type/Fuel Tank Capacity Regular gasoline/5.8ℓ Payload (*1) 50 kg (temperature 20°C, 1 atm) Control System Yamaha Propriety System (YACS II, FMS4, etc.) Radio Frequency 73MHz (Manual control), 2.4GHz (Autopilot)

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.