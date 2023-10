Per il 40° Anniversario della Fiat Uno, un radUNO “esagerato” a Vigevano

In una domenica da ricordare, il primo ottobre, Vigevano si è trasformata in un palcoscenico per celebrare i 40 anni di vita della Fiat Uno con l’evento intitolato “Esageratamente Uno fa 40“. L’annuncio di questo raduno non è passato inosservato sui social media lo scorso luglio, ma quello che è accaduto è stato oltre ogni aspettativa.

L’architetto di questa festa straordinaria è stato William Jonathan, esperto nell’organizzazione di eventi epocali. Ha attirato un esercito di Fiat Uno e loro derivati da ogni angolo d’Italia, dando vita a uno spettacolo senza precedenti dopo una serie di sfide preparatorie altamente competitive sui social media.

La Performance Artistica di “Uno 40!”

All’alba, centinaia di queste storiche auto, nate nel lontano 1983 grazie alla genialità di Giorgetto Giugiaro, si sono riunite nella maestosa Piazza Calzolaio d’Italia. Una volta arrivate, i piloti sono stati guidati da abili coach nell’arduo compito di parcheggiare con estrema precisione e disciplina, creando una composizione visiva unica: la scritta “Uno 40!”. Un’opera d’arte su quattro ruote, immortalata con maestria dai droni sospesi nell’aria, mentre gli spettatori applaudivano in delirio.

In seguito, le auto hanno sfilato in parata fino a raggiungere Piazza Castello, dove sono rimaste in mostra per la gioia dei passanti. Nel frattempo, piloti e accompagnatori hanno avuto l’opportunità di partecipare alla “Festa del Disco”, visitare il maestoso castello, l’elegante cavallerizza e la rinomata Piazza Ducale. In gruppi organizzati, hanno esplorato il museo della scarpa, prima di proseguire in una panoramica avventura attraverso le strade del Pavese. La carovana ha infine fatto tappa a Cerano, nelle vicinanze di Novara, per un allegro pranzo conviviale.

Ogni equipaggio ha ricevuto borse personalizzate contenenti gadget celebrativi a tema Fiat Uno, testimoniando il legame speciale con questa iconica auto. Ma la sorpresa più grande è stata la consegna di un trofeo originale, recante l’incisione “La Uno più bella è la tua”, consegnato a tutti i partecipanti. Questo gesto ha sottolineato che ogni auto presente, semplicemente per aver preso parte a questo evento unico nel suo genere, è stata considerata una vincitrice a tutti gli effetti.

Non solo Fiat Uno “semplici”, ma anche la Uno Turbo i.e. e Turbo D, insieme alle versioni più tradizionali, più o meno accessoriate, hanno brillato in questa straordinaria celebrazione. Non sono mancati neanche i modelli derivati, come le affezionate Fiat Duna, i pratici Fiorino e la iconica Mille Innocenti. Queste auto hanno affascinato il cuore degli abitanti di Vigevano e di tutti gli ospiti, regalando uno spettacolo indimenticabile.

In questo modo, l’evento “Esageratamente Uno fa 40” ha lasciato un’impronta indelebile nella storia dell’automobilismo italiano, dimostrando che la passione per la Fiat Uno continua a bruciare più viva che mai.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News e Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.

Le immagini presenti in questo articolo sono concesse in licenza a H FUSION MEDIA & COMMUNICATIONS LIMITED