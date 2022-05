Quattro modelli Audi ricevono aggiornamenti sostanziali con il debutto del model year 2023.

Audi A1 e Audi A4 allroad quattro: sono quattro i modelli Audi che ricevono aggiornamenti sostanziali con il debutto del model year 2023, previsto a fine maggio. La compatta dal look offroad Audi A1 citycarver beneficia dell’inedita denominazione “allstreet”, mentre Audi A4 allroad quattro può contare su di un nuovo pacchetto dal look sportivo, fortemente caratterizzato dalle finiture total black. Quanto alla gamma high-end, Audi rende disponibili nuove colorazioni e dotazioni per Audi Q7 e Audi Q8.

Audi A1

Il modello più eclettico della gamma Audi A1 cambia nome: non più Audi A1 citycarver bensì Audi A1 allstreet. Un cambiamento che lascia intatti i punti di forza della vettura, ovvero l’assetto che domina la strada, il look dai marcati accenni offroad, il comfort di riferimento, ampie possibilità di personalizzazione e sistemi d’infotainment e assistenza al conducente derivati dai modelli di categoria superiore.

Confermate le motorizzazioni a 3 cilindri 1.0 TFSI con potenze di 95 o 110 CV così come la versione 1.5 (35) TFSI da 150 CV, forte di un quadricilindrico 1.5 TFSI dalle soluzioni tecniche raffinate quali la tecnologia COD (cylinder on demand) e il rivestimento al plasma delle camicie dei cilindri. Trasmissioni manuale a 5 o 6 marce ed S tronic a doppia frizione a 7 rapporti.

Audi A4 allroad quattro: finiture total black

In vista del 2023, Audi A4 allroad quattro riceve l’esclusivo pacchetto estetico look nero Pro, caratterizzato da uno stile marcatamente sportivo. L’inedito pack prevede la finitura in nero lucido per la cornice del parabrezza, le barre al tetto, gli specchietti retrovisori esterni e i terminali di scarico. Gli elementi verticali e la cornice del single frame, gli inserti lungo le prese d’aria anteriori, le cornici dell’estrattore e del portellone, oltre al listello tra i gruppi ottici posteriori, sono anch’essi in nero lucido. Il dinamismo di Audi A4 allroad quattro è ulteriormente sottolineato dalla finitura total black estesa alla scritta “A4 allroad” e ai quattro anelli all’avantreno e al retrotreno.

In aggiunta al Pacchetto look nero Pro, il MY23 di Audi A4 allroad quattro beneficia della finitura del paraurti, che nella versione standard è in Argento Selenite, anche in Grigio Manhattan a contrasto (a richiesta), mentre debuttano le tinte carrozzeria metallizzate Grigio Chronos e Verde District a completamento della palette colori.

Audi Q7 e Audi Q8: tre inediti colori carrozzeria

Lieve lifting per Audi Q7 e Audi Q8. Il model year 2023 di entrambi i SUV high-end dei quattro anelli prevede tre nuove tinte carrozzeria: Argento Satellite, Blu Waitomo e Marrone Tamarindo in sostituzione delle precedenti verniciature Argento Floret, Blu Galassia e Marrone Barrique.

In abitacolo debuttano inedite cuciture a contrasto Grigio Roccia lungo la plancia e i rivestimenti dei sedili in pelle e microfibra dinamica, di serie per le versioni Sport, S line plus ed S. La microfibra dinamica, simile visivamente e al tatto alla pelle scamosciata, è in ampia parte realizzata mediante poliestere riciclato.

—–

