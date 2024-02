Auto elettriche: si torna indietro? No, casomai è il contrario

Nonostante le notizie di un presunto passo indietro nell’adozione dell’elettrico, il settore continua a crescere e le case automobilistiche annunciano piani ambiziosi per espandere la propria gamme di veicoli elettrici.

Se c’è una cosa che non abbiamo mai fatto, è quella di accordarci al racconto dei media mainstream. Anni quando fa vi raccontavano con insistenza che c’era un boom dell’elettrico, quando si passava dallo 0,1 allo 0,5% del mercato italiano, eravamo gli unici che dicevano che non c’era nessun boom. Oggi ci raccontano l’esatto contrario: nessuno vuole più le auto elettriche. Ma è davvero così?

Le notizie riguardanti un presunto “passo indietro” nell’adozione dell’elettrico a favore delle motorizzazioni termiche o ibride plug-in sembrano essere più realisticamente una delle fasi che ci aspettavamo nel panorama globale dell’automotive.

Negli ultimi anni, tutto il settore dei veicoli elettrici è stato sostenuto da investimenti massicci in ricerca e sviluppo, infrastrutture di ricarica elettrica e incentivi governativi. Contrariamente a quanto suggerito da alcuni, questo slancio non mostra segni di rallentamento. Non parliamo di dati di vendita mensili, ma di come le principali case automobilistiche abbiano annunciando piani ambiziosi per espandere le loro gamme di veicoli elettrici, con l’obiettivo di ridurre significativamente la loro impronta di CO2 e rispondere alla crescente domanda di mobilità sostenibile.

Il progresso nel campo delle batterie, seppur non privo di sfide, sta avanzando a ritmi impressionanti. La capacità di stoccaggio energetico aumenta, mentre i costi continuano a diminuire, rendendo i veicoli elettrici sempre più accessibili al grande pubblico. Tutte le case storiche, lungi dall’abbandonare il settore elettrico, stanno invece rafforzando il loro impegno, con l’obiettivo di raggiungere e superare il punto di pareggio con le vetture termiche ben prima del previsto.

Le resistenze al cambiamento, sebbene presenti, sono destinate ad essere superate grazie all’innovazione e all’evoluzione delle tecnologie. La leadership di aziende come Tesla nel settore dimostra che la transizione verso l’elettrico è non solo possibile, ma già in atto, sfidando le convenzioni e stabilendo nuovi standard di riferimento per l’intera industria.

In questo contesto dinamico, è fondamentale rimanere aperti e guardare sul lungo periodo, riconoscendo che ogni sfida porta con sé l’opportunità di innovare e migliorare. Chi afferma il contrario,

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Copyright Image: Sinergon LTD