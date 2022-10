Consigli per comprare l’auto usata: come verificare i chilometri reali

Prima di comprare un’auto usata, ancora prima di verificare i requisiti meccanici, è bene effettuare il controllo dei km reali percorsi. Questo per evitare di incappare nella truffa delle auto schilometrate, come abbiamo avuto modo di scrivere in passato.

Ecco allora il modo più semplice, rapido e gratuito, per verificare se il numero di km mostrati sul contachilometri è realistico o meno.

Sul Portale dell’Automobilista, è sufficiente andare sul menù “servizio online”, poi “cittadino” poi “accesso ai servizi” ed infine su “verifica revisioni effettuate inserendo la targa del veicolo”. Si arriverà alla pagina che linkiamo qui: https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-revisioni-effettuate-spid

A questo punto inserendo la targa dell’automobile o della moto, si avrà la lista delle revisioni eseguite, ed il chilometraggio registrato dall’operatore. Attenzione però, perchè come vedrete il servizio è disponibile unicamente per le revisioni effettuate dal 1 giugno 2018 in avanti.

Nell’esempio qui sotto, la vettura aveva registrato 135.063 km nel 2020, quindi se nel momento della vendita dovesse mostrare un chilometraggio minore, ci troveremmo davanti ad una truffa in commercio.

Attenzione, perchè se l’auto è stata schilometrata prima del 2018 non c’è modo di saperlo tramite i dati del portale. In questo caso è buona norma dare un occhio alle etichette di cambio olio o filtri, o alle ricevute dei tagliandi effettuati.

Se siete curiosi, la pagina Facebook “Non prendermi per il chilometro“, registra e pubblica casi evidenti di truffe.



